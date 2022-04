Yordenis Ugás asegura que se enfrenta a una dura y larga recuperación

El boxeador cubano Yordenis Ugás aseguró que se enfrenta a “una recuperación dura y larga”, tras volver a agradecer este lunes “a todos por el amor, apoyo, y las oraciones que le han enviado”.

En su perfil de Facebook el púgil cubano dijo este lunes que se mantendrá unos días en Dallas, Texas, y aunque la recuperación de la lesión en uno de sus ojos, tras la pelea en la que fue derrotado por el boxeador estadounidense Errol Spence, será “dura y larga”, con su fe y voluntad “todo es más sencillo”.

También prometió que cuando comience a ver con sus dos ojos espera volver a ver su última pelea, de la que consideró, además que estuvo metido hasta el séptimo round, cuando le llegó el golpe de su rival a uno de sus ojos.

“Los próximos cuatro round, cada vez que me daba por ahí, sentía que me daba con un martillo, pero con filo”, apuntó sobre lo que sentía en ese momento.

No obstante, consideró que “el golpe es parte del boxeo y ganó el mejor hombre arriba del ring. Un gran campeón y uno de los mejores del boxeo”.

Asimismo, puntualizó que su manera de pagarle a los fans que lo estaban apoyando “era luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Nunca te rindas. Soy un hombre en la arena, sangrando, sudando, ganando y perdiendo”.

Ugás, añadió que “los perdedores, cobardes y los celosos solo pueden soñar con algo así. Y lo único que pueden decir es que fui superado por un peleador de clase mundial. Punto”.

Insistió, además, en que se siente “orgulloso de lo que he logrado, de lo lejos que he llegado”, y en ese sentido puso de ejemplo al boxeador profesional estadounidense Terence Allan Crawford.

Dijo que “Crawford, posiblemente el mejor peleador del mundo lleva 5-6 años tratando de pelear contra Pacquiao y Spence, y yo lo hice contra los dos en los últimos ocho meses. Palie delante de 40 mil personas. Millones viéndome en sus hogares. Y sobre todo, otra vez reuní a mi comunidad cubana para una pelea de boxeo y elevar mi mensaje sobre nuestra causa y motivar a muchas personas”.

Este domingo Ugás también agradeció a todos los que lo apoyaron en su última pelea y aunque dijo sentirse triste, también estaba “en paz”.

“Ante todo quería pedir disculpa por no venir a agradecer en persona, después de las pelea, a todos los que me estaban apoyando, tengo una fractura en mi ojo y en los próximos días los médicos dirán cómo la tratarán. Anoche pase toda madrugada en un hospital y estas palabras las escribo con un solo ojo, tengo el otro cerrado todavía. Pero bien importante para mi escribirla para ustedes”, refiere este domingo el boxeador en su perfil de Facebook.

Ugás consideró que “hemos llegado hasta aquí por tomar nuestras victorias y derrotas con humildad. Estoy triste, pero en paz”.

Apuntó, también, que “regresé de la oscuridad. Y ya en este punto he peleado con Crawford (aficionado) Porter, Pacquiao, Spence, algunos de los mejores peleadores de la historia y futuros Salón de la Fama”.

“Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, adentro y abajo del ring. He ganado millones de corazones. Y seguiremos tratando de ser un ejemplo para los peleadores jóvenes. Y especialmente seguir motivando a mi comunidad. Para muchos seguiré siendo un campeón con o sin cinturón. Con el favor de Dios quedan grandes días por venir… nos recuperaremos y regresaremos más fuerte. Nunca te rindas. Patria y Vida. Gracias a todos”, concluye en su publicación, que ha generado más de tres mil comentarios, y más de 11 mil interacciones de los usuarios en Facebook.

En los comentarios de su nota, la activista cubana Anamelys Ramos le dijo: “Tú grandeza y tu tesoro están en tu corazón. Y ya tienes a muchos otros corazones latiendo contigo. Maferefun Changó.”

“Eres un orgullo cubano. No has perdido nada, al contrario, has puesto el nombre de Cuba bien alto, con valentía, humildad y corazón. Eres un ejemplo a seguir. Y sé que lograrás todas las metas que te propongas. Eres un luchador. Patria y Vida!!”, le responde un usuario.

También su novia, la cubana Dayanara León, le confesó que lo amaba hoy más que ayer.

"No se puede jugar con el Boxeo. Yo estoy muy orgullosa de ti y soy testigo de todo tu trabajo duro y tantos sacrificios. Ahora a recuperarte mental y físicamente, a abrazar a tu hijo y disfrutar de todo lo que a sangre y sudor te has ganado", dijo Dayanara a Ugás en un emotivo mensaje compartido en Instagram.

"Hoy te amo más que ayer mi campeón", dijo la joven a su pareja que se recupera en un centro médico.

La cubana confesó al boxeador y a sus seguidores que tiene "sentimientos encontrados", en referencia al orgullo que siente por él, pero también al miedo que sintió de perderlo en el durísimo combate de este sábado frente al estadounidense Errol Spence.

"Solo Dios sabe cuántas veces le pedí que los dos bajaran con salud del cuadrilátero. El ojo de Yordenis está bien" confirmó la joven.

El sábado Ugás perdió frente a Spence por KO técnico. El médico interrumpió el combate en el el AT&T Stadium de Dallas, en Texas, para evitar que el cubano perdiera un ojo porque apenas podía abrirlo pero seguía luchando con todas sus fuerzas.