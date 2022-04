Ugás agradece a todos los que lo apoyaron ante Spence: “Estoy triste, pero en paz”

El boxeador cubano Yordenis Ugás agradeció a todos los que lo apoyaron en su última pelea, en la que fue derrotado por el boxeador estadounidense Errol Spence, además de asegurar que “estoy triste, pero en paz”.

“Ante todo quería pedir disculpa por no venir a agradecer en persona, después de las pelea, a todos los que me estaban apoyando, tengo una fractura en mi ojo y en los próximos días los médicos dirán cómo la tratarán. Anoche pase toda madrugada en un hospital y estas palabras las escribo con un solo ojo, tengo el otro cerrado todavía. Pero bien importante para mi escribirla para ustedes”, refiere este domingo el boxeador en su perfil de Facebook.

También apunta que “quiero dar gracias y agradecer a mi familia, mi equipo y a cada persona que me estaba apoyando”.

Asimismo, felicitó a su rival, a quien calificó como “una gran campeón”.

“Compartir el ring con él fue un honor, vino como siempre afilado, y en los últimos rounds me llegó con el golpe al ojo y todo fue más difícil todavía… ganó el mejor hombre arriba del ring”, comentó, además, sobre la pelea contra el estadounidense.

Ugás consideró que “hemos llegado hasta aquí por tomar nuestras victorias y derrotas con humildad. Estoy triste, pero en paz”.

Apuntó, también, que “regresé de la oscuridad. Y ya en este punto he peleado con Crawford (aficionado) Porter, Pacquiao, Spence, algunos de los mejores peleadores de la historia y futuros Salón de la Fama”.

“Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, adentro y abajo del ring. He ganado millones de corazones. Y seguiremos tratando de ser un ejemplo para los peleadores jóvenes. Y especialmente seguir motivando a mi comunidad. Para muchos seguiré siendo un campeón con o sin cinturón. Con el favor de Dios quedan grandes días por venir… nos recuperaremos y regresaremos más fuerte. Nunca te rindas. Patria y Vida. Gracias a todos”, concluye en su publicación, que ha generado más de tres mil comentarios, y más de 11 mil interacciones de los usuarios en Facebook.

En los comentarios de su nota, la activista cubana Anamelys Ramos le dijo: “Tú grandeza y tu tesoro están en tu corazón. Y ya tienes a muchos otros corazones latiendo contigo. Maferefun Changó.”

“Eres un orgullo cubano. No has perdido nada, al contrario, has puesto el nombre de Cuba bien alto, con valentía, humildad y corazón. Eres un ejemplo a seguir. Y sé que lograrás todas la metas que te propongas. Eres un luchador. Patria y Vida!!”, le responde un usuario.

Otro le comente que “eres un campeón, cuánta humildad en tus letras. Tus cubanos te admiramos y estamos súper orgullosos de ti. Vendrán nuevos éxitos CAMPEON”.

“Eres grande entre los grandes, tu humildad, amor al prójimo y a la Patria te hacen ser un gran campeón, que te recuperes con éxito de tu dolencia, lo mejor está por venir, muchas bendiciones hermano, siempre”; “Pronta recuperación, todos estamos muy orgullosos de ti, de tu esfuerzo y tu coraje. Ya vendrán nuevas oportunidades, un hombre no se mide por las veces que cae campeón. Mi apoyo incondicional por siempre. Bendiciones infinitas!!”, son otras de las miles de opiniones en su publicación.

Ugás cayó este sábado ante Spence, quien se llevó a casa tres de los cuatro títulos mundiales en la categoría de las 147 libras, luego de que el médico detuviera el combate al comprobar que el púgil cubano tenía el ojo derecho prácticamente cerrado.

Miles de aficionados abarrotaron el AT&T Stadium de Dallas, Texas, para ver este encuentro, en el que era favorito el estadounidense, y quien no dejó dudas de su superioridad desde el comienzo del combate.

El santiaguero de 35 años solo tuvo un buen momento en el sexto asalto, cuando Spence soltó su protector bucal y se viró para que el réferi interrumpiera la pelea para recogerlo, pero este no detuvo la acción, instante que fue aprovechado por Ugás para golpear a su oponente en el mentón y tirarlo contra las cuerdas.

Pero el norteamericano en el siguiente asalto, empezó a castigar el ojo derecho del cubano, y en el octavo round, el médico subió al ring para revisarlo y lo autorizó a seguir, pero en el décimo la magnitud del daño lo llevó a decretar el nocaut técnico.

"No tenía ninguna duda de mi victoria. Yo creo en mí mismo. Todos saben que entreno al cien por cien. No quería un combate de puesta a punto y pelear con alguien a quien sé que puedo vencer. Quería a alguien conocido que sacara lo mejor de mí. Y sabía que Ugás iba a sacar lo mejor de mí", dijo, citado por Marca.

El récord de Spence ahora es de28-0, 22 KO, además de sumar a sus cinturones WBC e IBF Spence, el de la WBA, que estaba en poder de Ugás.

El cubano, cuyo palmarés se queda en 27-5, 12 KO, reconoció que en el décimo round "no podía ver nada con su ojo derecho".