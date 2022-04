Familia de joven cubano asesinado en Artemisa desconoce cómo marcha la investigación

La familia de Osvaldo Morales, un joven de 22 años que asesinaron en Artemisa para robarle un teléfono, desconoce cómo marcha la investigación que podría poner tras las rejas al culpable, declaró a CiberCuba una fuente cercana a la víctima.

"No sabemos nada, solo nos han dicho que están avanzando, y el teléfono no lo han entregado porque imagino lo consideran una prueba del delito. Pero hasta el momento, tanto la familia como los amigos de Osvaldito, desconocemos lo que podrá suceder", dijo la fuente, que no quiso revelar su identidad por temor a represalias.

El sospechoso de la muerte del joven cubano permanece en prisión, pero los familiares del asesinado temen que cumpla una condena menor por buen comportamiento o no sea lo suficientemente fuerte como para juzgar a una persona que cometió un delito de este tipo.

"Nosotros seguimos sufriendo y en espera de los resultados", dijo el familiar de Morales.

Osvaldo Morales, residente en Bahía Honda, Artemisa, fue violentamente asesinado en enero de este año para arrebatarle su teléfono móvil, de acuerdo al testimonio que ofrecieron a este medio amigos y familiares de la víctima.

El padrastro del joven, Ángel Esteban Ferras Sardiñas, declaró a CiberCuba poco después del incidente que la noticia afectó gravemente a su madre y manifestó confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.

"Me doy cuenta de que este muchacho es una mala persona, que no tiene perdón, porque golpeó, apuñaló y arrastró a Osvaldito a la casa donde pretendía enterrarlo sin ningún tipo de pudor. No tiene alma, es alguien sin sentimientos", dijo, tras concedernos una entrevista.

Sin embargo, la fuente consultada para este artículo sostiene que si bien todos quieren confiar en la justicia cubana, el sentimiento que experimentan ahora mismo es de disgusto, porque no hay respuestas a sus preguntas y cada día crece la frustración.

"¿Acaso no sabrán comprender el dolor que siente una madre que perdió a un hijo? Lamentamos que el asesino de Osvaldo pueda, a pesar de todo, disfrutar de los beneficios y que ofrece la reducción de una condena", agregó.

Asimismo, pide a las autoridades encargadas de impartir justicia una respuesta inmediata y saber cuándo juzgarán al sospechoso, para que termine una etapa marcada por el sufrimiento y la incertidumbre.

"Sabemos que no tendremos de vuelta a Osvaldito, pero al menos queremos una respuesta, aunque el dolor sea para siempre", finalizó.