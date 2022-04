Karol G y Bad Bunny arrasaron en los Latin AMAs   

Los Latin American Music Awards 2022 coronaron a los cantantes Karol G y Bad Bunny como reyes del género urbano en la región, al convertirse en los grandes triunfadores de la cita, celebrada en la noche del jueves en el recinto deportivo Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

La colombiana, que no asistió a la ceremonia, se llevó seis estatuillas, entre ellas las de disco del año en género urbano, por su reciente álbum “KG0516″. Otras de las categorías en las que la ‘bichota’ resultó ganadora fueron las de mejor artista femenina y mejor cantante de género urbano.

Sin duda, el premio más aclamado por el público fue el que se llevó la canción ‘El Makinon’, una colaboración de Karol G con Mariah Angeliq, quien fue la que subió a recibir el premio. “En verdad no me esperaba ganar, así que estoy un poquito sorprendida”, dijo la estadounidense en el escenario, agradeciendo a la paisa por la oportunidad.

Tampoco se dejó ver en la ceremonia el puertorriqueño Bad Bunny, quien ganó ganó el premio al mejor cantante urbano, al mejor tema viral por 'AM', a la canción favorita del género tropical por 'Volví', a la mejor canción urbana y al sencillo del año para 'Dákiti', interpretado junto a Jhay Cortez, quien sí asistió al evento, en compañía de su novia, la actriz Mia Khalifa, muy conocida entre los cubanos por su tiradera en Twitter contra el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Los premios Latin AMAs, que se someten a votación popular, dejaron a ambos artistas como los protagonistas de una gala que se alargó durante más de tres horas y que tuvo un momento muy emotivo en el mensaje de solidaridad con Ucrania que corrió a cargo de Black Eyed Peas, con una revisión bilingüe de su tema 'Where is the Love' ('Dónde está el Amor'), en la que participó la cantante ucraniana NK y se sumaron el resto de invitados a la ceremonia.

Muy emotiva resultó también la concesión del Premio Leyenda, reconocimiento especial otorgado a la mexicana Lupita D’Alessio por sus más de cinco décadas de trayectoria. La apodada “Leona Dormida” recibió el honor de manos de “El Puma” José Luis Rodríguez en medio de una gran ovación.

“A Latinoamérica y a Estados Unidos, muchísimas gracias por ese cariño, por mantenerme viva casi 52 años” de carrera artística dijo la mexicana, agradeciendo también a sus padres -de quienes reconoció haber aprendido todo lo que sabe-, así como a sus hijos y su equipo de trabajo.

Luego, la estrella interpretó un popurrí de sus éxitos: 'Lo siento mi amor', 'Ese Hombre', 'Que ganas de no verte nunca más', 'Acaríciame', 'Mudanzas' y 'Mentiras'.

"¡Arriba México!", dijo por su parte un emocionado Christian Nodal, que se alzó con 4 trofeos entre ellos su cuarto triunfo consecutivo como artista favorito del género regional mexicano y un homenaje por su "evolución extraordinaria".

Entre el resto de las actuaciones también destacaron Jesse & Joy, con su tema 'Respirar', Luis Fonsi, que puso a bailar al público con el estreno de 'Dolce', y Gloria Trevi, que interpretó por primera vez su aflamencada 'La Recaída'.

Cabe anotar que Karol G no fue la única representante de Colombia que resultó premiada en el recinto deportivo de Las Vegas. Su compatriota, el cantante Sebastián Yatra también fue galardonado con un trofeo por su canción ‘Pareja del año’, que recibió el premio en la categoría Canción favorita pop.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.