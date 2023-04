Natti Natasha emociona con la desgarradora balada "La falta que me haces", dedicada a Raphy Pina

Natti Natasha fue una de las grandes protagonistas de los Latin AMAS 2023, que se celebraron el pasado 20 de abril en Las Vegas. La cantante dominicana fue una de las anfitrionas de la velada, pero sin duda el momento más especial de la noche lo vivió cuando se subió al escenario para presentar "La falta que me haces", su nueva canción.

Visiblemente emocionada, la intérprete de "Sin pijama" deleitó con la presentación de su nueva balada, dedicada a su prometido y padre de su hija, Raphy Pina, quien se encuentra cumpliendo condena en prisión por delitos relacionados con posesión ilegal de armas.

"Para todas las personas que necesiten esta canción, yo no sabía que la necesitaba hasta que la creamos. Raphy, por si me estás viendo, todos te amamos", dijo la artista con lágrimas en los ojos al final de la bella presentación, que dejó a todos con un nudo en la garganta.

Aunque Natti Natasha ha evitado expresarse públicamente sobre la situación que se encuentra atravesando por la condena de su pareja, a través de esta canción abrió su corazón para compartir lo que siente.

"No suelo hablar mucho, siendo esa mi manera no solo de cuidar mis sentimientos, sino también los de mi familia, amistades y todas las personas que aman a Raphy. En esta canción no quise guardarme nada", comentó en la publicación que compartió en Instagram de su actuación en los premios. "Llorar es parte de nuestra naturaleza, y más cuando se ama a esa persona con locura, sigan luchando por los amores puros", agregó, antes de dedicarle esta triste balada al papá de su hija Vida Isabelle.

El productor puertorriqueño, que lleva en la cárcel desde hace casi un año, reaccionó a la canción y las palabras de Natti Natasha en sus redes sociales, donde colgaron el siguiente mensaje:

"La vida me ha puesto a prueba en muchas ocasiones, pero también me ha dado muchas bendiciones y tú eres una de ella. La distancia también hace que el amor permanezca más cercano, lo hiciste de maravilla. Te amo".