Evo Morales participa en Feria Internacional del Libro de La Habana

Evo Morales recorre el centro Fidel Castro Foto © Prensa Latina/ Vladimir Molina

El ex presidente de Bolivia Evo Morales llegó este fin de semana a La Habana para participar en la edición 30 de la Feria Internacional del Libro, donde presentará el volumen Evo: Operación rescate, una trama geopolítica en 365 días, del escritor Alfredo Serrano.

“Agradecemos la invitación para asistir a la Feria Internacional del Libro de La Habana 2022. Será una linda oportunidad para reencontrar a hermanas y hermanos escritores de nuestra querida Bolivia y otros países que presentarán sus obras literarias” dijo Morales en su cuenta oficial de Twitter.

Su post recibió más de 70 respuestas, la mayoría de las cuales critican al líder del Movimiento al Socialismo (MAS) por su respaldo al régimen de La Habana y señalan su apatía por la cultura de su propio país, donde en más de una ocasión afirmó que no le gustaba la literatura.

“Que gran honor ser invitado a la Feria del Libro de Cuba, donde no existe libertad de expresión y la dictadura decide que se puede leer, publicar y decir”, “Vaya a presentar la novela de ciencia ficción donde cuenta que le dispararon cuando huyó en noviembre de 2019”, “Pobre, el tipo no puede viajar a otros países que no sean Cuba, Venezuela, o Argentina. Y lo hace sólo en vuelos oficiales. Se le cerró el círculo. Nadie es impune por siempre”, agregaron algunos usuarios de la red social.

Por su parte, el medio oficialista Prensa Latina informó que Morales visitó el Centro Fidel Castro y reconoció la influencia del dictador en la forma en que él quiso gobernar Bolivia. “Guardo un amplio respeto, cariño y admiración por el pueblo cubano, cuya solidaridad con Bolivia siempre ha sido incondicional, en acciones como la Misión Milagro, donde más de 700,000 personas recibieron operaciones y tratamiento médico de forma gratuita”, añadió el ex presidente boliviano.

El volumen sobre su huida de Bolivia, tras el fracaso de las elecciones presidenciales de 2019 fue presentado este sábado en la Sala Ernesto Che Guevara de Casa de las Américas, institución dirigida por el intelectual oficialista Abel Prieto. El libro recoge detalles de la participación de varios gobiernos de la región en la salida de Morales, entre ellos México, Cuba y Argentina, donde estuvo refugiado hasta el regreso del MAS al poder, a través del actual mandatario Luis Arce.

El político participará en otras actividades colaterales de la Feria del Libro de La Habana, que inició el pasado 20 de abril y se desarrollará hasta el próximo día 30. Los medios de comunicación del régimen cubano no han revelado más detalles sobre la agenda de Morales en la capital del país.

A inicios de este mes los opositores bolivianos Jeanine Añez y Jorge "Tuto" Quiroga criticaron a Morales por defender la alianza del país con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Rusia, durante un encuentro por el aniversario 27 del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Añez señaló que los gobiernos de esos tres países son autoritarios, violentos y antidemocráticos, por lo que al ex presidente debería darle vergüenza mantener su postura de apoyo a las autoridades de esas naciones, en particular Rusia, protagonista de una guerra criminal en Ucrania y Cuba, donde el pueblo se muere de hambre y no tiene derecho a manifestarse públicamente.

Por su parte, Quiroga expresó su desacuerdo con las declaraciones de Morales y señaló la aparente complicidad del actual mandatario Luis Arce.

Como parte de su apoyo sistemático a Cuba, Venezuela y Nicaragua, Morales fue uno de los primeros políticos de la región en reconocer la victoria de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras las fraudulentas elecciones en ese país.

No obstante, su credibilidad en la región pierde fuerzas tras la detención de Maximiliano Dávila Pérez, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en Bolivia durante sus mandatos, a quien el gobierno de Estados Unidos pretende juzgar, acusado de importar cocaína a ese país.