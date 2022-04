Cubanos responden a la prensa oficial sobre el pluriempleo: "No funciona"

El portal oficialista Cubadebate preguntó a los lectores su opinión sobre el pluriempleo, que en teoría permite a los trabajadores concertar más de un contrato, y las respuestas recibidas han sido tajantes: "No funciona".

El gobierno aprobó en 2014 el Código de Trabajo, que autoriza la modalidad del pluriempleo para, supuestamente, atenuar los efectos del envejecimiento poblacional, estimular el trabajo y posibilitar que la gente ganara más dinero.

Ocho años después, aquellas "buenas intenciones" quedaron en papel mojado, y hoy sobran los ejemplos de cómo la burocracia, la ineficiencia que sacude toda la economía estatal e incluso el rechazo a que los trabajadores incrementen sus ingresos, dificultan o impiden que alguien se emplee en más de un trabajo.

"¿Cuál ha sido su experiencia sobre el pluriempleo?", preguntó Cubadebate, y estas fueron algunas de las respuestas de los internautas.

"Burocracia, falta de conocimiento e interés por parte de los empleadores y lo más importante, la negativa a que el trabajador gane un poco más. Siempre en mi caso ha sido mejor pagarle a un externo por hacer el trabajo que a uno propio de la empresa, y lo peor aún, la obligación de hacer ambas actividades por un único salario con el chantaje de la sanción si te niegas hacerlo", denunció uno.

"Si un trabajador estatal en La Habana labora diariamente de lunes a jueves 9 horas y viernes 8 horas, y necesita para trasladarse a su centro de trabajo y retornar a su casa 2 o 3 horas, dada la pésima situación del transporte que confrontamos, y los sábados y domingos tiene que hacer horas de cola para tratar de adquirir productos alimenticios y medicamentos, hacer las tareas domésticas y atender y visitar a la familia. ¿Alguien puede racionalmente explicar si es posible realmente ejercer otro trabajo en Cuba para un trabajador estatal?", cuestionó una lectora.

"Un trabajador hace su trabajo y se contrata en su propio centro para otra plaza y realiza el 100% del trabajo de esa otra plaza, pero como no trabaja las ocho horas no le quieren pagar el salario completo. Me pregunto, ¿Qué le importa a la administración como gestionas tu tiempo? ¿Acaso no hiciste todo el trabajo? ¿Acaso no es eso eficiencia?", preguntó un internauta.

"Alguien se ha hecho la pregunta de si en Cuba hay tantas personas sin trabajar, especialmente jóvenes, por qué hay personas que ocupan puestos que esos jóvenes pueden ocupar. Y lo digo por el caso de una persona jubilada reincorporada al trabajo gana el dinero de la chequera y el salario, entonces hay un joven universitario desvinculado porque no hay fuente de empleo para él (Él no estudió no estudió para trabajar en la agricultura)", afirmó un tunero.

Un joven denunció las violaciones que se cometen en los centros de trabajo, como en el caso de su madre.

"Ella tiene dos trabajos y en uno de ellos (en el segundo) no le pagan el salario completo porque dice la de recursos humanos de la empresa que la contrató, que ella ya tiene un salario digno en su primer trabajo", relató.

Un trabajador que ostenta la categoría de funcionario criticó que solo se puede contratar para ejercer labores docentes.

"Lo he consultado en varias ocasiones con el sitio del MTSS y nunca he tenido respuesta sobre esto, que lo considero una discriminación laboral. He conocido de muchos juristas que han abandonado sus funciones para dedicarse a otras actividades por este motivo", dijo.

Mientras la prensa oficialista se preocupa por el pluriempleo, esta semana 60 empleados de una talabartería en el municipio Manatí, Las Tunas, se quedaron en la calle tras el cierre de la entidad debido a que no hay materia prima.

La fábrica "29 de noviembre", de la marca cubana THABA, llevaba más de 30 años en la producción de mochilas, bolsos, maletines, carteras, carpetas y sombrillas.

Ahora sus trabajadores, la mayoría mujeres, tendrán que ver cómo sobreviven en medio de la crisis económica actual, en la que sobrevivir es difícil de por sí incluso teniendo un salario.