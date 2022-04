Fallece en EE.UU. el académico e historiador cubano Manuel Márquez Sterling

El académico e historiador Manuel Márquez Sterling, descendiente de una ilustre familia cubana, murió a la edad de 90 años en el poblado de Plymouth, New Hampshire, Estados Unidos.

Para muchos, su historia familiar está enraizada en la vocación de patriotismo, civismo y decencia política de la nación cubana: su padre, Carlos Márquez Sterling (1898-1991), era presidente de la Asamblea Constituyente de Cuba en 1940 y un político ortodoxo que luego fue candidato presidencial en 1958 por el Partido del Pueblo Libre.

El abuelo, Manuel Márquez Sterling (1872-1934) fue periodista, político y diplomático, presidente de Cuba por seis horas el 18 de enero de 1934 y luego embajador de la isla en Washington DC, donde negoció y firmó la derogación de la Enmienda Platt.

Manuel Jr, se graduó de abogado por la Universidad de La Habana y en 1960 llegó con su familia y $350 dólares en el bolsillo a Estados Unidos para iniciar una nueva vida.

Se inició en las labores de limpieza en un supermercado de Miami y luego se trasladó como vendedor de zapatos en una peletería en Washington DC, hasta que se hizo profesor del Ricker College en Maine y posteriormente ganó renombre impartiendo Historia Medieval en New Hampshire State University, donde se retiró con el título de Profesor Emérito.

Se le conocía como un hombre erudito, con talento especial para la pintura, amante de la ópera y amplio conocedor del béisbol.

Su libro "Cuba 1952-1959: The True Story of Castro's Rise to Power" se publicó en 2009. Es autor de varios títulos.

Sobre las elecciones de 1958 que Batista robó a su padre dijo en una ocasión: “Mi padre debería haber ganado. Pero hubo un gran fraude electoral por parte de Fulgencio Batista y el Ejército y las fuerzas de Fidel Castro impidieron que mucha gente votara. En algunos lugares, las fuerzas de Batista simplemente llenaron las urnas con papeletas que ellos mismos habían llenado”.

Tras su muerte por complicaciones cardiacas derivadas de una embolia cerebral en la madrugada del sábado 23 de abril, la escritora Uva de Aragón, cercana a la familia, declaró a CiberCuba:

“La muerte siempre nos sorprende dolorosamente. Manuel fue un gran esposo y padre de tres hijas, que sufrió el dolor de perder a la mayor. Era un erudito en Historia Medieval, ópera y béisbol. Se sentía muy orgulloso de su apellido y amaba a Cuba tanto como detestaba el comunismo. Fue una persona esmerada y laboriosa que cuando llegó a Estados Unidos no escatimó esfuerzos para mantener a su familia, como muchos exiliados cubanos, y se ganó la vida como vendedor de zapatos en una tienda en Washington DC antes de convertirse en un ilustre profesor de Historia Medieval a fuerza de tenacidad y profesionalismo”.

“Nuestra familia fue entrañable desde los días en que Carlos vino a vivir con nosotros, a nuestra casa, en La Habana. Son recuerdos imborrables”, expresó.

Otros intelectuales cubanos han considerado a Manuel Márquez Sterling una metáfora perfecta para ejemplificar todo lo que se perdió y destruyó en Cuba y mostrar la hidalguía de la condición cubana en situaciones extremas hacia la reanudación de una vida en el exilio.

Lo sobreviven su esposa Gloria y sus hijas Carolina y Loli, y un nieto. Su hija Gloria falleció de cáncer en 2020.

La Escuela Profesional de Periodismo que se fundó en Cuba en 1942, hace justamente este mes 80 años, fue nombrada en memoria del abuelo de Márquez Sterling, quien tras lograr la derogación de la Enmienda Platt en 1945 dijo: “Ya me puedo morir tranquilo tras abolir la Enmienda Patt”.

Murió días después. Fue amigo del presidente mexicano Francisco Madero y escribió un libro sobre sus días en la Revolución Mexicana. Dirigió el periódico La Lucha, en Cuba.