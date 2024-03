Cubano tira a la basura manual del Che encontrado en buzón de libros para niños en EE.UU

Un cubano que paseaba a su perro en Las Vegas, Estados Unidos, encontró un manual sobre el Che Guevara en un buzón utilizado para el intercambio de libros para niños.

Un video compartido a través de redes sociales muestra el momento en que el emigrante cubano encuentra el libro en un buzón colocado en un parque infantil para que los lectores dejen y recojan ejemplares de forma gratuita.

Tras mostrar el buzón donde se encontraba, el cubano se mostró escandalizado con el hecho de que se dejaran libros de propaganda en un sitio para compartir literatura infantil como parte de un proyecto comunitario del Kiwanis Club de Las Vegas.

Incluido en la serie de “los personajes más influyentes de origen hispano del siglo XX”, el manual “Che Guevara” fue escrito por Michael V. Uschan y, según Amazon, “retrata al guerrillero más famoso del mundo, que ayudó a liderar la revolución cubana en 1959”.

Concebido para lectores a partir de los 11 años, el manual de 104 páginas terminó arrojado con desprecio en un cesto de basura. “¿En serio?”, preguntó el cubano al encontrarlo. “Aquí es donde es, aquí es donde va esta mierda”, dijo al tirar el libro en la basura.

Personaje manoseado de la propaganda del régimen cubano, Ernesto Guevara de la Serna constituye un símbolo que detestan los detractores del comunismo y la dictadura cubana.

A finales de febrero, un tatuador cubano residente en España afirmó que se negaba a tatuar en sus clientes el rostro del Che Guevara o cualquier otro símbolo relacionado con el comunismo.

"Una vez me dijeron que tatuara al Che Guevara y dije que no, que ni aunque me dieran 1,000 euros ni por cualquier dinero en el mundo", dijo el joven a una española en un video que se viralizó en redes sociales. "Si alguien en Madrid tiene algún tatuaje que se hizo con un símbolo comunista, yo con muchísimo gusto se lo borro, gratis", afirmó Anyelo Ametller.

Por las mismas fechas, el joven tiktoker español David Santos denunció la existencia de un monumento dedicado a exaltar la figura del terrorista comunista en Galicia. "Estamos en Oleiros, Galicia, y tengo detrás de mi un gran amasijo de mierda que simboliza la cara del Che Guevara, sí, un comunista repugnante que murió como se merecía", señaló Santos en sus redes.

A mediados de ese mismo mes, un cuadro del siniestro personaje que se exhibía en el Westland Mall de Hialeah fue retirado tras la denuncia de varios ciudadanos de la ciudad, que recordaron los crímenes del llamado guerrillero argentino y la ofensa que este representa para el exilio histórico de la isla en Miami.