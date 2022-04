Emotiva despedida a menor devuelto a Cuba por su padre desde Florida

Tras conocerse el retorno a Cuba del menor Yoandry Calderón Quintana, el niño de cuatro años cuyo padre se negaba a retornarlo a la isla a pesar de las súplicas de su madre, medios de Florida comparten la emotiva despedida al menor por parte de su familia paterna en el aeropuerto de Tampa.

AméricaTeVé comparte este sábado un video en el que se puede observar la despedida entre el pequeño y su papá en el aeropuerto.

En las imágenes aparecen padre e hijo abrazados y se escucha al papá decirle: “Te portas bien en el avión con mami”.

>También se ve el momento en que el padre besa una y otra vez a su hijo y lo carga hasta el lugar donde debe ya pasar a tomar el avión. “Te quiero mucho”, “Pórtate bien, asere” y “Cuídate mucho” son algunas de las frases que se escuchan decir al niño.

El video termina con el pase del pequeño hacia el área de abordar, junto a otra persona, y otra vez se ve que regresa a besar a su papá hasta que dice en inglés: “Bay, daddy”.

Por su parte, en el perfil del periodista Mario Vallejo en Facebook se comparte las primeras impresiones de Kisbelis Quintana Rodríguez, madre del menor, tras el retorno de su hijo a Cuba.

Quintana Rodríguez refiere que es “lo más hermoso y bello que hubiera ocurrido, ver su risa, su mirada”.

“Todo fue ‘mamá te amo’, ‘hermana te amo’, ‘ya estamos juntos los tres’, y sinceramente eso es lo único que me importa, la felicidad que hoy siento es inmensa”, dijo, además.

Añadió, también, que “como madre me siento realizada, ver su cara, su mirada, ver que él no cabe de tanta alegría, ver que a cada cinco minutos viene a darme un beso y a decirme ‘mamá te amo’, ‘hermana te amo’. No tengo palabras para describir toda mi felicidad”.

Asimismo, dijo, que lo único que quería “era estar con mi hijo, y ya no me interesa nada más”.

“Mi hijo es feliz, yo soy feliz. Él va a seguir teniendo comunicación con su papá, yo no lo voy a privar de la comunicación con su papá, pero mi hijo va a estar aquí conmigo y su carita lo dice todo”, concluyó en sus declaraciones, luego de que regresara este sábado su hijo a La Habana.

Según relató el periodista Mario Vallejo en sus redes sociales, la madre "tomó al niño de la mano de la pareja de su esposo en la escalerilla del avión en el aeropuerto de la Habana".

Hace apenas dos días el padre del menor Yoandry Calderón, que inicialmente se negaba a retornar a su hijo, anunció por sorpresa que enviaría al pequeño de vuelta a la isla e incluso compartió en redes sociales una foto del billete de avión.

"Se acabó el show", ahora bríndale el futuro brillante", escribió.

"Gracias a todas esas madres que apoyaron esta absurda idea y me juzgaron sin saber nada de la verdadera situación. Veremos que tan madre abnegada es. El niño el sábado estará en Cuba junto a su mamá. Veremos que tan brillante futuro le brindará", dijo en otra publicación.

El caso del niño Yoandry Calderón Quintana -que dividió la opinión entre los cubanos- saltó a los medios esta misma semana luego que la madre del pequeño denunciara que el padre se negaba a devolvérselo.

El menor había viajado a EE.UU. en noviembre para pasar las fiestas navideñas, y cuando a finales de diciembre ella le preguntó a su papá por el pasaje de regreso, este le comunicó que el niño se quedaría allá.

En declaraciones anteriores, Calderón dijo a Univision que no estaba dispuesto a perder al niño por un "capricho" de su mamá, y alegó que ella estaba manipulando la situación porque quería "una visa".

"Yo soy de los que entiende que el niño merece a su mamá, pero no estoy dispuesto a perderlo por un capricho de su mamá, cuando creo que el objetivo de toda esta manipulación que ha hecho es buscar una visa para llegar a este país", dijo, y aclaró que desde la separación ambos habían decidido que los niños crecerían en EE.UU. "de una forma o de otra".

En sus más de cinco meses en territorio estadounidense, el pequeño Yoandry, quien obtuvo la ciudadanía americana por su papá, ya estaba yendo a una escuela en Tampa y había empezado a hablar inglés.

Kisbelis Quintana, por su parte, aseguró que ella permitió que su hijo fuera a Estados Unidos de forma temporal, no definitiva. En un documento del 4 de noviembre de 2021 y firmado por una notaria cubana, la madre autorizó a que su hijo viajara para visitar a su padre.

"El niño merece estar conmigo. Yo soy su mamá. Se siente un vacío enorme. Se siente que te están quitando una parte de ti misma. Es algo inexplicable que no hay manera de describir", reclamaba la madre.