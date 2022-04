Padre que se niega a enviar a su hijo a Cuba dice que es "un capricho de su mamá”

Yoandry Calderón, el padre que se niega a retornar a Cuba su hijo de cuatro años que viajó de forma temporal a Florida autorizado por la madre del menor en la isla, dice que él no está dispuesto a perder al niño por un "capricho" de la mamá de su hijo, y argumenta que ella manipula la situación porque quiere "una visa".

“Yo soy de los que entiende que el niño merece a su mamá, pero no estoy dispuesto a perderlo por un capricho de su mamá, cuando creo que el objetivo de toda esta manipulación que ha hecho es buscar una visa para llegar a este país”, sostuvo el padre en declaraciones al periodista Mario Vallejo, para Univision 23.

A la pregunta de si había algún tipo de acuerdo preliminar en relación con el menor, responde que era compartida por ambos la decisión de que los niños crecerían en Estados Unidos.

“Nosotros un acuerdo como tal no teníamos ninguno. Después de la separación, siempre supimos que nuestros hijos iban a crecer aquí, de una forma o de otra”, afirmó Calderón.

Sin embargo Kisbelis Quintana, la madre del niño, afirma que si ella estuviera reclamando a su hijo solo “por una visa”, nunca hubiera permitido que el niño saliera de la isla a visitar a su padre hasta que él no los sacara a todos del país, y dice que no le interesa viajar a EE.UU. a no ser que sea para recuperar a su hijo.

“Ese niño, desde que llegó aquí, no quiere virar para atrás”, dijo en otro momento Yoandry Calderón, quien accedió a la entrevista por videollamada con presencia de su abogado, Tony Lopez.

“Mi único objetivo son mis hijos y ante un juez y un jurado eso lo puedo demostrar”, sostiene desde La Habana la madre, que ahora mismo no tiene otra opción que solicitar una visa humanitaria de emergencia para establecer una demanda ante una corte de Estados Unidos por la custodia de su hijo.

“Ese niño está aquí por voluntad de ambos y ahora porque 'mamá' no tiene esperanzas de que va a venir a los Estados Unidos en poco tiempo, entonces ella quiere que regrese a un país que ella dice que es 'insostenible', entonces ella ahora quiere que ese niño regrese con premura para allá. Las Cortes de Florida no van a hacer que regrese, ese niño se va a quedar aquí”, concluyó el abogado.

En la entrevista no salió a la luz los motivos por los cuales después de la separación de la pareja hace unos meses, el padre del niño canceló los trámites que había hecho para que la madre viajara a Estados Unidos en compañía de sus dos hijos.

En declaraciones previas de Kisbelis Quintana Rodríguez, la madre explicó que su hijo, Yoandry Calderón Quintana, viajó porque tiene la ciudadanía americana por su papá e insistió en que ella permitió que viajara a Estados Unidos de forma temporal, no definitiva.

En un documento fechado el 4 de noviembre de 2021 y firmado por una notaria cubana, la mujer autorizó a que su hijo viajara a Estados Unidos para visitar a su padre. Viajó el 7 de noviembre y explica que a finales de diciembre, cuando le preguntó a su expareja cuándo le iba a sacar pasaje al niño para que regresara, le contestó que no lo retornaría.

“El niño merece estar conmigo. Yo soy su mamá. Se siente un vacío enorme. Se siente que te están quitando una parte de ti misma. Es algo inexplicable que no hay manera de describir”, añadió la afligida madre.

Sin embargo, el padre del niño se niega a retornarlo a un país “donde gobierna una dictadura” y dice que el futuro de su hijo en Estados Unidos no es comparable con el que tendría en Cuba.

El niño, que lleva ya más de cinco meses en territorio estadounidense, está asistiendo a una escuela en la ciudad de Tampa y ya ha comenzado a hablar inglés.

El abogado Ángel Leal, experto en inmigración, explicó que al no ser Cuba firmante del Acuerdo Internacional de La Haya, que serviría como instrumento legal para resolver este caso, la situación se hace más compleja, y ratificó que a la madre no le queda otro remedio que interponer una demanda en una corte estadounidense, ya sea a nivel estatal o a nivel federal, y que se establezca algún tipo de plan de crianza donde se respeten los derechos de custodia de ambos padres.