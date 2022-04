Chucho Valdés espera que concierto junto a Pablo sea histórico

El reconocido jazzista cubano Chucho Valdés espera que su próximo concierto junto al cantautor Pablo Milanés, previsto para el 5 de julio en Marbella, España, sea histórico.

“Creo que será un concierto histórico teniendo como invitados especiales a Pablo Milanés, Pancho Céspedes, Javier Ojeda y Efecto Mariposa aparte de mi cuarteto que son unos músicos increíbles. Tocaremos temas emblemáticos y habrá algunas sorpresas”, dijo el pianista al diario ibérico La Razón.

Su presentación forma parte del prestigioso Festival Starlite Catalana Occidente que llega a esa ciudad durante el verano, presidido por la promotora cultural Sandra García-Sanjuán.

El evento tiene una duración de tres meses y propone en esta oportunidad 70 conciertos en el auditorio principal, además de otras actividades colaterales. “Estamos focalizando mucho los esfuerzos en la experiencia para sorprender a la gente cuando llegue. Buscamos constantemente el wow. Nuestro objetivo es superar cada año el techo del año anterior y que este pase a ser el suelo del año siguiente; por lo que este año, ya después de una década, tenemos el suelo muy muy alto y ahora el reto es mayor que nunca”, explicó García-Sanjuán.

Será esta la segunda participación de Chucho en el Festival. Según afirmó la primera vez “¡fue una experiencia inolvidable! Con mi cuarteto y mi hermana Mayra como solista y un público fenomenal que disfrutó tanto como nosotros. Trabajar con Sandra es siempre un placer, ella es una amiga encantadora y una persona muy profesional en su trabajo”, afirmó el artista.

El concierto del pianista cubano forma parte de las celebraciones por su reciente cumpleaños 80. “La música de Chucho me ha fascinado desde toda la vida, es de los músicos de jazz más importantes de la historia, y siempre escuché su música. Así que puedes imaginar cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que (...) le hacía muchísima ilusión actuar aquí, cuando ha actuado en los sitios más emblemáticos del mundo”, contó García-Sanjuán.

La presidenta del certamen dijo además que “Chucho es la persona con más vitalidad y años por delante que te puedas imaginar” y que para ella “este concierto de Chucho y amigos en su 80 cumpleaños, siendo uno de los artistas número 1 del mundo, con 11 Grammys, y al que admiramos muchísimo, creo que va a ser de los momentos más emblemáticos de la historia de Starlite Catalana Occidente”.

García-Sanjuán añadió que la presentación dará al público la posibilidad de disfrutar de grandes artistas que han compartido escenario durante muchos años.

“Por ejemplo, Milanés y Pancho son cubanos, y son amigos de toda la vida. Toda su historia, sus inicios, es conjunta. Juntar al maestro Chucho Valdés con grandes figuras de la música cubana, tan emblemáticas, es mágico. Además, Chucho quería tener a grandes amigos de su vida en España, como Javier Ojeda o Efecto Mariposa, que son vecinos y que también han compartido muchos momentos”, agregó.

Este concierto resulta una pausa en la gira que realiza el virtuoso pianista cubano por otras ciudades de España y Estados Unidos junto al saxofonista Paquito D'Rivera, para promover su disco en conjunto I Missed You Too (Yo también te he extrañado).

A inicios de abril, Chucho se alzó con el quinto premio Grammy Latino de su carrera. Esta vez el galardón fue en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino gracias al fonograma Mirror, Mirror, junto al músico estadounidense Chick Correa y la jazzista brasileña Eliane Elías.

