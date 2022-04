Gianluca Vacchi y J Balvin se divierten bailando con sus hijos

Gianluca Vacchi y J Balvin con sus hijos Foto © Instagram de los artistas

El empresario multimillonario Gianluca Vacchi y el reguetonero colombiano J Balvin están disfrutando al máximo su paternidad y, aunque mantienen a sus pequeños bastante alejados de los focos, de vez en cuando comparten su alegría con sus seguidores.

Tal fue el caso este fin de semana, cuando ambos famosos publicaron adorables video bailando con sus respectivos retoños en las redes sociales.

El italiano compartió un clip junto a su pequeña Blu Jerusalema, fruto de su relación con la modelo venezolana Sharon Fonseca, en el que padre e hija aparecen vestidos a juego disfrutando al ritmo de la canción "Fuera del mercado", del cantante venezolano Danny Ocean.

"No tengo palabras para explicar lo que me haces sentir. La canción dice: 'la vida es sangre, sudor y fuego'. Sudaré por ti, me arrojaré al fuego por ti y daré toda mi sangre por ti. Te amo mi princesa. Eres simplemente nuestra razón de ser", escribió el también Dj e influencer.

Mientras tanto, el cantante paisa subió a Instagram un video con su bebé Río, su hijo con la modelo argentina Valentina Ferrer, y aseguró que su pequeño "será del perreo club".

En el video, Balvin aparece en el piso con su bebé, que nació el pasado junio, moviéndose al ritmo de "Voodoo", el nuevo éxito del colombiano junto a Badshah y Tainy.

