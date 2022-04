A punto de ser mamá de nuevo, Lisandra Silva fue sorprendida con un baby shower: "¡Fue como un sueño!"

A semanas de conocer al fin la carita de su hija, la modelo y empresaria cubana Lisandra Silva recibió una sorpresa muy especial: ¡un baby shower!

La cubana está esperando su segundo hijo junto al bailarín chileno Raúl Peralta, una niña que se llamará Leiah y que llegará para completar la familia que han formado la preciosa pareja.

Pero antes de la llegada de la bebé, el bailarín le organizó un baby shower sorpresa a su chica en su casa. Una fiesta en la que estuvo rodeada de sus allegados y a la que no le faltó detalle en su decoración. Globos rosas, flores, pasteles y muchos regalos para la niña que está a punto de nacer.

La exchica reality recopiló imágenes y vídeos de esta fiesta y los compartió en su muro de Instagram, donde comentó: "¡No puedo creer que me volvieron a sorprender este año! ¡Muchas gracias por tanto amor, por los hermosos regalos y por toda la dedicación! ¡Fue como un sueño! ¡En serio, no me lo esperaba! Gracias amor de mi vida @raulpower. Estamos listos para la llegada de nuestra hermosa hija LEIAH".

En esta fiesta tan especial también estuvo presente Noah, el primogénito de la feliz pareja, que anunció su compromiso apenas unos meses atrás. Ahora, Lisandra y Raúl esperan con ilusión la llegada de su hija Leiah, a la que están deseando conocer.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.