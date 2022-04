Ministro de Salud asegura que el COVID no tomó por sorpresa a Cuba: "Se actuó sin improvisaciones"

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, afirmó este martes que la pandemia del COVID-19 no tomó por sorpresa al gobierno, debido a que contaba con un plan de enfrentamiento que permitió actuar sin improvisaciones; reportó la Agencia Cubana de Noticias.

En una conferencia sobre este tema en el Congreso Internacional BioHabana 2022, el funcionario declaró que la implementación oportuna de medidas y acciones para la prevención y el control del virus, el rápido desempeño de la industria biofarmacéutica cubana y el rol del capital humano y científico resultaron decisivos en este sentido.

Sin embargo, desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país, en marzo de 2020, hasta finales de 2021, las denuncias públicas de falta de recursos y atención para las personas enfermas proliferaron en Cuba. No sólo por parte de la población sino incluso por parte de los trabajadores sanitarios.

En agosto de 2021, más de una veintena de médicos y estudiantes de medicina en Holguín protestó en redes sociales por el colapso sanitario en dicha provincia debido a la pandemia y reclamaron más insumos para hacer su trabajo.

“Denuncio públicamente que el colapso sanitario de nuestra provincia no se debe al mal trabajo de los médicos y por esta vía exijo los medios de protección y recursos necesario para que puedan salvar al pueblo cubano”, expresó entonces Natali Ramírez Ibarra, estudiante de cuarto año en la Universidad de Ciencias Médicas “Mariana Grajales”.

La iniciativa surgió en respuesta a unas polémicas declaraciones del primer ministro Manuel Marrero, en las que responsabilizó al personal de la salud de la crisis sanitaria que atravesaba en ese momento la isla.

“Los médicos nos arriesgamos día a día, exponemos a nuestros familiares y a todos los que nos importan, por tal de cumplir nuestro deber, y usted en cambio nos estimula con reproches, con más exigencias, más reclamos y menos insumos", reclamó entonces el médico y opositor cubano Manuel Guerra, hoy exiliado en Estados Unidos.

La escasez de oxígeno en hospitales y centros de aislamiento fue otro de los problemas graves que afectó a quienes necesitaron esta asistencia. "¿Qué hizo el Ministerio de Salud para prevenir el desastre? ¿Por qué no hay oxígeno en Cuba? Ya sabemos, por lo mismo que no hay casi nada", señaló en agosto del año pasado la periodista cubana Yaiset Rodríguez Fernández.

Pero, al parecer, para Portal Miranda, todo esto formaba parte del plan de enfrentamiento. El ministro sostuvo que la premisa del Sistema Nacional de Salud ante la pandemia fue que la población sana no enfermara y que, si lo hacía, no llegara a la gravedad, no muriera y quedara con el menor número de secuelas.

El COVID-19 ha sido el mayor desafío para la ciencia en las últimas décadas, nunca los científicos habían investigado tanto de un mismo tema en tan poco tiempo y para Cuba esto no ha sido una excepción; dijo.

De acuerdo con la nota del medio estatal, el Congreso Internacional BioHabana 2022 sesionará hasta el próximo 29 de abril en el Palacio de Convenciones de La Habana y contará con la participación de más de 900 delegados e invitados de 51 países.