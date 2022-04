Acusan a pareja de cubanos de negligencia infantil en Miami

Una pareja de cubanos fue acusada de negligencia infantil en Miami, por mantener a un infante viviendo en una casa rodante presuntamente en pésimas condiciones, según una denuncia de la Policía de Sweetwater.

Rafael Naranjo de 25 años y Francisca Leal, de 28 años, fueron acusados de negligencia por una jueza de Miami y pudieron salir con una fianza fijada en 10 mil dólares, pero no podrán tener contacto con el niño por mandato del tribunal.

Todo comenzó el pasado 26 de abril cuando la Policía acudió a su residencia por el reporte de un robo, pero sintieron un mal olor que salía de la vivienda y decidieron entrar, según el reporte de Telemundo 51.

Al abrir la puerta encontraron al niño de dos años extremadamente sucio en brazos de su madre, que estaba en iguales condiciones, dice el informe de las autoridades.

"La casa estaba llena de moscas y tenía orine y heces fecales de perro en varias partes. Además, había platos platos usados y sin fregar, insectos revoloteando cerca de la comida y llevaban una semana sin agua corriente", indica el documento.

Agrega que había "múltiples cables eléctricos que salían de las paredes. Un polvo químico de limpieza esparcido y un cuchillo grande al alcance del niño, que, según los propios padres, no había ingerido alimentos desde el día anterior".

Uno de los agentes le pidió a la madre que despertara al niño, pero este no reaccionó por lo que decidió quitárselo y llevarla a ella detenida, pues sospechó que la mujer estaba bajo los efectos de alguna sustancia, subraya el reporte.

Posteriormente se realizó una inspección a la casa móvil la cual reveló que la misma tenía severos daños estructurales y fue declarada inhabitable.

En declaraciones al canal de noticias la madre del niño afirmó que se siente muy angustiada por la separación del menor y aseguró que ella limpia todos los días, pero llevaban una semana sin agua. "Desde que me levanto el niño está conmigo para todo", expresó entre lágrimas.

"Me duele, porque ese es mi hijo, esa es mi vida, es mi todo y no es justo que me lo arrebataran de las manos. (...) Ese niño come todos los días y querían que yo lo despertara a la fuerza. Yo no quería despertarlo, entonces traté de despertarlo poquito a poquito. El policía lo cogió y me dijo: yo te lo devuelvo. Mentira, me esposó y me sentó en el piso, en la tierra", relató la mujer, quien recalcó que no consume drogas, que simplemente cuando llegaron los agentes ella estaba acabada de levantar.

El padre, por su parte, defendió que el pequeño "no tiene ni un rasguño. Ni está flaco. Ni está enfermo".

Sobre el estado de insalubridad de la casa, el cubano explicó que tienen varios perros pequeños que aún no están educados y defecan en la casa durante la noche, pero que ellos recogen la suciedad al día siguiente. Dijo que tuvieron un retraso en el pago y les cortaron el servicio de agua y electricidad, por lo cual los colchones y las sábanas estaban sucios.

Asimismo, comentó al canal de noticias que la Policía llegó a la vivienda por una investigación de robo, pero quedó demostrado que lo habían confundido con otro hombre.

Zaida, una vecina, confirmó a Telemundo 51 que ella siempre veía al niño limpio. "Ellos lo cargaban, tanto la madre como el padre", señaló.

El abuelo del niño, que también vive en la vivienda, afirmó que la Policía lo sacó de la casa sin explicaciones y colocó un cartel de "no habitable" dejándolo en la calle.

Actualmente el menor permanece bajo cuidado del departamento de niños y familias, y ambos padres fueron acusados de negligencia infantil. Francisca Leal es madre de al menos otro niño, que permanece bajo el cuidado de sus abuelos.