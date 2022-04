Díaz-Canel insiste en que juicios del 11J se llevan con pleno respeto a la Ley

Díaz-Canel en pleno del PCC en Cuba Foto © Cubadebate/Estudios Revolución

El gobernante cubano Miguel Díaz- Canel volvió a insistir en que los juicios a los manifestantes del 11J se llevan con pleno respeto a la Ley en la isla.

Durante sus conclusiones del IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), que reseña este miércoles el portal oficialista Cubadebate, el también primer secretario de esa organización política reiteró que “los involucrados en los hechos de julio de 2021 se procesaron conforme a lo establecido en la Ley penal vigente, con un tratamiento diferenciado a cada caso, según su participación y delito cometido y garantizándose el debido proceso”.

Díaz-Canel insistió en que los juicios a los que salieron a protestar pacíficamente contra el régimen “se han llevado a cabo con pleno respeto a la Ley, con todas las garantías y bajo total limpieza y transparencia, como se ha ido informando sistemáticamente por nuestros órganos judiciales”.

Asimismo, utilizó el viejo argumento de los desaparecidos y asesinatos en otras regiones latinoamericanas para hacer nota la honestidad de la justicia de su gobierno, en el que se han condenado por el mero hecho de salir a manifestarse hasta menores de edad con severas condenas de años de cárcel.

“Habría que preguntarse por qué interesan tanto estos juicios en Cuba y no la condena a los desaparecidos, a los líderes sociales y periodistas asesinados diariamente, al abuso policial, a los centros de torturas clandestinos, a las fuerzas paramilitares que actúan reconocidas por otros gobiernos del planeta”, apuntó en su discurso ante la cúpula comunista de la isla.

También el mandatario cubano cuestionó las exigencias de libertad de los más de mil presos políticos en la isla, además de calificarlas de “falsas noticias”.

“Por qué tienen que acudir a las falsas noticias, a las presiones para que se escriban cartas o se manifiesten públicamente en contra de estos procesos, por qué el aliento a los mensajes vulgares y cargados de odio en las redes digitales”, dijo el líder del PCC.

Este domingo trascendió también la entrevista radiofónica que Díaz-Canel concediera al sociólogo argentino Atilio Borón, en la que afirmó que "en Cuba no se ha procesado a ninguna persona por hablar en contra de la revolución" y que todos los procesados en los juicios del 11J cometieron delitos y actos vandálicos, entre otras manipulaciones de la propaganda del régimen totalitario que encabeza.

“Les puedo garantizar a los que están oyendo que Cuba es un Estado Socialista de Derecho donde no hay desaparecidos, donde no hay asesinatos, donde no hay represión policial, donde se reconoce el debido proceso y solo se procesó judicialmente a los que cometieron delitos fundamentalmente violentos”, insistió esa vez Díaz-Canel en

Incluso, el gobernante cubano mintió sobre uno de los temas más espinosos de la represión del régimen referido a las condenas a jóvenes y adolescentes menores de 18 años, sobre la que comentó que “es mentira que haya alguien preso por debajo de los 16 años. Y los jóvenes entre 16 y los 18 años que intervinieron en esto se han atendido con suma racionalidad judicial, y hay toda una cantidad de mentiras y de tergiversaciones sobre esa... eh... realidad”.

Sus sartas de mentiras las expone una y otra vez, como recién comentó a la prensa oficial de la isla, tras culminar un trabajo voluntario en el municipio Boyeros, en La Habana, que solo una minoría de personas han sido llevadas a juicio por esos hechos, y defendió las altas condenas aplicadas a los manifestantes, alegando que cometieron delitos graves.

"Dentro de los juicios ha habido una racionalidad tremenda (...). Hay algunos que pueden tener sanciones un poco más altas, pero también los hechos que cometieron fueron más graves. Pero han tenido todo el debido proceso, han tenido toda la posibilidad de última palabra...", recalcó.

El dirigente comparó el 11J con el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, tratando de hacer ver que los miles de cubanos que se lanzaron a las calles a exigir pacíficamente sus derechos tenían las mismas intenciones que los norteamericanos que asaltaron la sede del Congreso tras el triunfo de Joe Biden.

"Aquí no hubo brutalidad policial. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos con cualquier cosa? ¿Qué pasa con los negros en Estados Unidos? ¿Estados Unidos no les está haciendo juicios a los que entraron al Capitolio?¿Cuál es lo distinto con Cuba?", dijo.