El gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó este sábado que "en Cuba no se ha procesado a ninguna persona por hablar en contra de la revolución" y que todos los procesados en los juicios del 11J cometieron delitos y actos vandálicos, entre otra sarta de burdas mentiras y lugares comunes de la propaganda del régimen totalitario que encabeza.

“Les puedo garantizar a los que están oyendo que Cuba es un Estado Socialista de Derecho donde no hay desaparecidos, donde no hay asesinatos, donde no hay represión policial, donde se reconoce el debido proceso y solo se procesó judicialmente a los que cometieron delitos fundamentalmente violentos”, insistió Díaz-Canel en entrevista radiofónica con el sociólogo argentino Atilio Borón.

Preguntado sobre los acontecimientos del pasado 11 de julio, cuando decenas de miles de cubanos salieron a las calles de pueblos y ciudades del país, en lo que ha sido descrito como un estallido social histórico e inédito en más de 60 años de dominación del proyecto político de la llamada “revolución”, el gobernante designado por Raúl Castro negó la evidente represión que se desató tras su televisada “orden de combate”.

“Acá la información del 11J llegó un poquito tergiversada, cuéntenos la verdad de ese tema”, le pidió solícito un Atilio Borón que entrevistó al dictador desde su papel de simpatizante, representando a esa vieja guardia de la izquierda latinoamericana que todavía se empeña en mantener vivo el presunto mito o utopía de la llamada “revolución cubana”.

Según Díaz-Canel, en Cuba “no se ha procesado a ninguna persona por hablar en contra de la revolución”. Los más de mil detenidos y procesados por salir a manifestarse pacíficamente el 11J cometieron “hechos vandálicos” que respondieron a un “guion de guerra convencional y golpe blando” y a una “campaña de inteligencia para provocar el estallido social”.

Siguiendo el pie forzado de la pregunta del supuesto entrevistador, el gobernante cubano denunció “una campaña de manipulación sobre los juicios” en redes sociales. “Los que salieron a las calles no fueron manifestaciones pacíficas, como se ha tratado de manipular”, repitió una y otra vez, con una oratoria pedestre intercalada de malas lecturas -entrecortadas por constantes dubitaciones- de fragmentos panfletarios preparados por sus asesores.

“Los juicios se han llevado a cabo con pleno respeto a la ley, con todas las garantías y con total limpieza y transparencia. Las penas dictadas son competencia de los tribunales y se han hecho con toda la racionalidad”, afirmó Díaz-Canel, contradiciendo todas las evidencias recogidas sobre la represión desatada, los testimonios de cientos de madres y familiares, y las denuncias fundamentadas presentadas ante la opinión pública y los organismos internacionales.

Según el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), los órganos represores del exacerbado Estado policial cubano actuaron “contra hechos vandálicos, hechos de una enorme agresividad que atentaron contra la seguridad ciudadana y el orden interior”.

“Como se juzgaría, Atilio, en cualquier lugar del mundo”, expresó cómodamente el dictador ante su complaciente entrevistador. “Como se hace en EEUU con los acontecimientos del 6 de enero en el Capitolio, por ejemplo”, le calzó Borón en su argumentación. “Ajá, como se hace en cualquier lugar del mundo”, insistió el hombre de paja del dictador Raúl Castro, incapaz de articular ni un solo ejemplo como buen discípulo adoctrinado de la Ñico López.

“Aquí no hay nadie preso”, llegó a repetir Díaz-Canel en su derrota por un piélago de mentiras. “Un lacayito del gobierno de EEUU se prestó para todas estas acciones, y en ningún momento estuvo preso”, dijo en alusión al dramaturgo Yunior García Aguilera y su convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, resultado de la cual permanecen en prisión un grupo de cubanos, entre ellos el anciano profesor y enfermo de cáncer, Pedro Albert.

“Es una falacia decir que en Cuba hay gente presa por hablar en contra de la revolución y además nuestra sociedad es una sociedad totalmente crítica y nosotros tenemos varios espacios a nivel de participación popular donde la gente expresa sus planteamientos y todo el mundo no habla a favor de la revolución”, aseguró el heredero y asegurador de una “continuidad” histórica plagada de evidencias de los encarcelamientos, torturas y terrorismo de Estado practicadas por décadas sobre los cubanos.

“Se ha pretendido manipular la respuesta de Cuba, sobre todo de la respuesta policial. Y la policía actuó con toda profesionalidad para enfrentar todo el vandalismo y la violencia. Fuera de comparación con cualquier otro país del mundo en las mismas circunstancias. Su actuación fue para nada desmedida ni desproporcionada”, insistió el responsable de la violencia ejercida por el Estado.

“Yo te diría, además, que una mínima cantidad de personas de las que participaron en los acontecimientos del 11 de julio... eh... fue sobre las que se actuó”, llegó a decir Díaz-Canel, dejando ver -sin querer- que las protestas del 11J en Cuba fueron multitudinarias. Si hay más de 1,200 prisioneros políticos por haber participado en las históricas manifestaciones, y representan solo esa “mínima cantidad sobre la que se actuó”, se deduce que hubo una cantidad máxima mucho más considerable.

En su paroxismo de mentiras, el gobernante cubano puso el foco en uno de los temas más espinosos de la represión del régimen, las condenas a jóvenes y adolescentes menores de 18 años. “Es mentira que haya alguien preso por debajo de los 16 años. Y los jóvenes entre 16 y los 18 años que intervinieron en esto se han atendido con suma racionalidad judicial, y hay toda una cantidad de mentiras y de tergiversaciones sobre esa... eh... realidad”.