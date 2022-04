Nuevo sistema de trabajo para custodios en escuelas cubanas: "Nos sentimos desamparados"

Soy custodio de una escuela secundaria, en Alamar, en el municipio Habana del Este. No daré muchos datos personales, ni tampoco sobre el centro escolar donde trabajo, puesto que lo que deseo compartir es una realidad general de todas las escuelas y para todos los custodios.

Durante los siete años que trabajo en la escuela, de 7pm a 7am, siempre habíamos trabajado dos días seguidos y luego descansado otros dos días, aunque las leyes contemplan que en realidad se trabaja un día sí y un día no, pero lógicamente, ese sistema absurdo, sin descanso, no era aceptado, por lo que los jefes del municipio permitieron que en las escuelas los custodios trabajaran dos por dos, como decimos.

Incluso en las reuniones generales de todas las escuelas donde participaban directores, administradores y custodios, los superiores indicaban que, aunque no estaba contemplado en las leyes, era permitido.

De otro modo, sin custodios que accedieran a ese sistema abusivo los miembros del consejo de dirección harían guardia, y claro que no quieren. De ahí permitirlo.

Ahora bien, sucede que hace un par de meses ya, alguien de arriba que llegó nuevo al cargo ordenó que se debía trabajar en el sistema de uno por uno nuevamente. Pero si ya antes de la pandemia, y antes del reordenamiento, cuando aún se podía comprar en tiendas sin inmensas colas, cuando aún la situación de la alimentación no era tan extrema, ya ese sistema de uno por uno era complejo

¡Imaginen entonces cuánto más descabellado y abusivo es ese sistema en estos tiempos, que no deja tiempo para nada, no ya para un día de entretenimiento sino ni siquiera para poder atender a las necesidades más elementales del día a día! Al menos en el sistema anterior había "un día" franco donde podíamos resolver los asuntos de primer orden.

Los miembros del consejo de dirección no harán nada porque "ellos se acogen a las leyes" (por supuesto porque no les afecta ni lo padecen). Lo mismo dijeron los jefes de personal del municipio, que informan que "esas son las leyes". Y entonces nos remiten a la provincia, para seguir continuando en la escalada burocrática hasta llegar a un punto donde sabemos que no nos resolverán nada.

De veras, nos sentimos desamparados, sin alguien que se preocupe de nuestra situación y donde al final en todo caso los jefes te dicen: "Esa es la ley, y si no te gusta, te vas".

