Identifican a joven cubana de 19 años que murió de un disparo en Estados Unidos

La joven cubana de 19 años que murió de una herida de bala en el abdomen recién llegada a Estados Unidos fue identificada como Jennifer Castro Santana, natural de la provincia de Cienfuegos.

Un usuario de Facebook nombrado Ángel Yanquiel González lamentó el deceso de su amiga y aseguró que haría todo lo posible para que sus restos regresaran a Cuba, en honor a todas las experiencias que habían compartido juntos.

Más de 350 internautas reaccionaron a la publicación del joven cubano, también residente en Miami y dejaron mensajes de condolencias para él y los padres de la muchacha. “Ha sido muy triste saber lo que le sucedió, una niña prácticamente, con toda su vida por delante y muchos planes de salir adelante en Estados Unidos”, afirmó un usuario.

“Mi pésame a su mamá y su papá, deben estar destrozados con la noticia y sin poder darle sepultura, es horrible”, “Lo siento mucho, rezaré por la familia”, “Lamento mucho la muerte de tu amiga, se ve que era muy joven y con muchas ganas de vivir”, escribieron algunos foristas.

Desde la red social otros internautas afirmaron ser amigos o familiares de la joven y lanzaron una campaña en la plataforma Cash App para recaudar fondos y ayudar con el traslado del cuerpo de Jennifer para que su familia pueda despedirse.

La joven cubana perdió la vida el miércoles 27 de abril en horas de la tarde, luego de que un arma de fuego se disparase por accidente y la hiriera en el abdomen en las proximidades del Boulevard de Santa Bárbara, en Collier County, Florida. Las autoridades locales aseguraron que el incidente había sido aislado y no representaba peligro para otras personas.

Tras el tiro, Jennifer fue trasladada primero al Hospital North Collier y luego en helicóptero a una institución de salud del vecino condado de Lee, donde finalmente falleció como consecuencia de daños internos.

El sheriff de Collier County Kevin Rambosk dijo al medio de prensa local Naples Daily News que el deceso de la muchacha pudo evitarse empleando las medidas de seguridad adecuadas. Rambosk urgió a los dueños de armas de la región que sean cuidadosos con sus equipos y que ante cualquier duda sobre su uso acudan a las sedes de las fuerzas del orden a pedir orientaciones.

"Lo he dicho muchas veces antes y lo vuelvo a decir, si eres propietario de un arma, y yo lo soy, guarda las armas de fuego bajo llave cuando no las uses. Si se reducen las posibilidades de que las armas acaben en manos equivocadas, también se reducen las posibilidades de que se produzca una gran tragedia", añadió el oficial.