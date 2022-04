Cubana de 19 años recién llegada a Estados Unidos muere tras recibir disparos

Una joven cubana de 19 años recién llegada a Estados Unidos murió tras recibir disparos en su abdomen durante un tiroteo en Collier County, Florida.

De acuerdo con un reporte del medio local Naples Daily News, la víctima no fue identificada por el Sheriff del condado Kevin Rambosk, quien sí admitió que el deceso de la muchacha pudo evitarse empleando las medidas de seguridad adecuadas.

Rambosk urgió a los dueños de armas de la región que sean cuidadosos con sus equipos y que ante cualquier duda sobre su uso acudan a las sedes de las fuerzas del orden a pedir orientaciones. "Lo he dicho muchas veces antes y lo vuelvo a decir, si eres propietario de un arma, y yo lo soy, guarda las armas de fuego bajo llave cuando no las uses. Si se reducen las posibilidades de que las armas acaben en manos equivocadas, también se reducen las posibilidades de que se produzca una gran tragedia", añadió el oficial.

El incidente tuvo lugar este miércoles en horas de la tarde, cuando agentes de la policía local acudieron al Hospital North Collier después de que la víctima llegara con una herida de bala en el abdomen. Un helicóptero médico la trasladó a otra institución de salud del condado de Lee, donde falleció.

Los investigadores determinaron que el tiroteo fue un incidente aislado en el bulevar de Santa Bárbara y que no había peligro para la comunidad. Insistieron en que continuarán con las indagaciones y pidieron a todo el que supiera algún detalle sobre el caso que se comunicara con las fuerzas del orden.

Hace pocas semanas otro incidente con armas de fuego tuvo lugar en Cedar Rapids, Iowa, esta vez con un saldo de dos muertos y al menos 10 heridos. Los atacantes, cuya identidad y motivos no fueron revelados por la policía local, dispararon contra la multitud en un club nocturno de la zona.

“La escena es segura y no hay amenaza para la seguridad pública. La policía está entrevistando a los testigos y los investigadores de la escena del crimen se encuentran en el lugar”, agregó el informe de las autoridades, refutado por varios internautas que se quejaron de la lentitud de las autoridades en identificar y aprehender a los sospechosos.

El domingo 25 de abril, un hombre murió tras un altercado con otro sujeto que terminó en tiroteo en una casa ubicada en la cuadra 10600 de la calle 170 de Miami-Dade. Tras llegar a la escena, la policía encontró a la víctima con múltiples heridas de bala y aunque fue trasladado al Jackson South Medical Center, no logró sobrevivir.

También en Miami, un cubano que era buscado desde hace 37 años por un doble asesinato fue capturado por las autoridades. Lázaro Santana, de 79 años, vagaba sin identificación y desorientado por una zona del condado de Hillsborough, y, luego de ser detenido y de que se le tomaran las huellas dactilares, los agentes se percataron de que pesaba sobre él una orden de captura emitida el 21 de agosto de 1985.