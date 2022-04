Cuatro oficiales arrestados en la Florida por la muerte de un prisionero con trastornos mentales

Captura de video de NBC News Foto © Cuatro oficiales arrestados en el sur de la Florida por asesinar a un reo.

Cuatro oficiales fueron arrestados entre el jueves y viernes últimos por propinar una golpiza fatal a un reo con problemas psiquiátricos en la Institución Correccional de Dade, en el sur de la Florida, Estados Unidos.

Sus nombres son Christopher Rolon, de 29 años, Kirk Walton (34), Ronald Connor (24) y Jeremy Godbolt, de 29 años, de acuerdo a una declaración oficial del departamento de policía de la Florida.

Los cuatro oficiales fueron acusados ​​de asesinato en segundo grado, conspiración, agresión con agravantes contra una persona mayor y otros delitos, según informaciones de la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle y de NBC News.

“La mala conducta del personal, el abuso o el comportamiento delictivo no tienen cabida en el sistema correccional de Florida. Las personas que son sentenciadas a prisión por nuestros tribunales penales han perdido su libertad, pero no sus derechos básicos. Los reclusos no deben estar sujetos a ‘justicia de callejón’, que son acciones que violan la ley de la Florida”, dijo la fiscal.

Rundle identificó al recluso fallecido como Ronald Gene Ingram, un hombre de 60 años con una enfermedad mental que cumplía cadena perpetua por asesinato en primer grado. Los detalles adicionales sobre la enfermedad de Ingram no estuvieron disponibles de inmediato.

Las autoridades dijeron que el 14 de febrero Ingram estaba siendo trasladado de la unidad de salud mental, ubicada en la Centro Correccional de Dade, hacia la prisión de Lake a unos 48 kilómetros, momento en que arrojó orina sobre un oficial antes de salir de su celda.

“Después de que sacaron al recluso, a pesar de que estaba esposado y obedecía las órdenes de los oficiales, los agentes dicen que los oficiales comenzaron a golpearlo. El recluso fue golpeado tan brutalmente que tuvo que ser arrastrado a la camioneta de transporte. Una vez dentro, lo colocaron solo en un compartimento seguro”, describe la nota de prensa.

En Ocala, durante una parada del vehículo que lo trasladaba, el recluso fue encontrado sin vida acostado en un banco dentro de la camioneta. La causa de muerte, según el médico forense, hemorragia interna por perforación del pulmón. Además, el recluso presentaba lesiones en el rostro y el torso consistentes con una golpiza.

El secretario del Departamento Correccional de Florida, Ricky Dixon, dijo que “lo que sucedió en este caso es completamente inaceptable y no es una representación de nuestro sistema”, al tiempo que destacó que “todos los reclusos, independientemente de sus delitos, tienen derecho a cumplir su condena libres de victimización y abuso”.

La investigación de los hechos, a solicitud del Departamento Correccional, ha estado asistida por agentes del Departamento de Policía de Jacksonville y Miami, y por la Oficina del Abogado del Estado de Dade.

De acuerdo a reportes de NBC News y Telemundo 51, tres de los oficiales se presentaron a corte por primera vez este jueves, donde la jueza de Miami-Dade, Mindy S. Glazer, les negó la libertad bajo fianza.

Con estos últimos casos, suman al menos siete los oficiales involucrados en excesos de poder en el sur de la Florida solo en el mes de abril. A principios de mes, el sargento José Pérez, el oficial Kevin Pérez y el agente Steven Serrano fueron procesados por un cargo de agresión grave y un cargo de mala conducta oficial, por el arresto violento de un joven de 24 años.