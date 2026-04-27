Choque de Lamborghini en Opa-locka deja un muerto y dos heridas: El conductor falleció un día antes de cumplir 36 años

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Un trágico accidente ocurrido en Opa-locka dejó un hombre muerto y dos mujeres en estado crítico, cuando un velocidad que circulaba a alta chocó y se convirtió en una bola de fuego frente a una vivienda residencial.

El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 7:10 am en el área de Northwest 135th Street y 27th Avenue, cuando el auto -identificado por la Policía de como un Lamborghini- perdió el control e impactó varios autos estacionados antes de estrellarse contra una casa y prenderse en llamas.

Según reporta Local 10, la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) identificó este lunes al conductor fallecido como Steven Lenard Hadley, de 35 años, quien habría cumplido 36 años precisamente este lunes, un día después del fatal accidente.

Las autoridades explicaron que Hadley fue expulsado del vehículo tras el impacto y declarado muerto en la escena por los primeros respondedores.

Las dos mujeres que viajaban como pasajeras fueron trasladadas en helicóptero al Ryder Trauma Center de Jackson Memorial Hospital en condición crítica.

Testigos del vecindario describieron escenas de terror.

"Perdieron el control del carro y ahí el carro chocó con unas cuantas matas, se fue en el aire y empezó a chocar con todo lo que había en el camino", relató Carlos Tapanes a Telemundo 51, testigo del accidente.

James Moyer, residente de la vivienda afectada, precisó que tras el impacto "el carro se convirtió en una bola de fuego".

Moyer también contó que él y su esposa ayudaron a alejar a una de las pasajeras del vehículo en llamas: "La chica estaba cerca, la alejé del carro junto a mi esposa. Tenía huesos rotos, apenas podía respirar, tratando de luchar por su vida en ese momento".

Inicialmente, el Departamento de Bomberos informó que tres personas habían sido trasladadas al hospital, pero una hora más tarde la MDSO confirmó la muerte del conductor.

Cabe señalar que existe una discrepancia entre fuentes sobre el tipo de vehículo: mientras la Policía de Opa-locka y Telemundo 51 lo identificaron como un Lamborghini, el canal WSVN lo describió como un Corvette naranja. La discrepancia no fue resuelta oficialmente.

Aunque el incidente ocurrió en jurisdicción de Opa-locka, la investigación quedó a cargo de la Unidad de Homicidios de Tránsito de la MDSO, práctica habitual cuando los accidentes resultan en muertes en municipios pequeños del condado.

Los vecinos señalaron que el exceso de velocidad es un problema crónico en esa vía. Tapanes indicó haber contactado a comisionados locales para exigir medidas de seguridad vial en la zona.

El historial de accidentes fatales en Miami-Dade respalda esa preocupación vecinal.

Apenas 22 días antes, el 4 de abril, otro accidente fatal ocurrió en la misma NW 135th Street, en la intersección con 47th Avenue: un auto chocó contra un árbol, se incendió y el conductor murió; un agente del Sheriff de Miami-Dade resultó herido al ser impactado por otro vehículo mientras bloqueaba la intersección.

Esta zona de Miami-Dade acumula además antecedentes con vehículos de lujo a alta velocidad.

En septiembre de 2023, un Lamborghini impactó varios autos en el puente de la calle 79 NE, causando la muerte de un hombre; el conductor fue arrestado por conducir con licencia suspendida.

En junio de 2022, otro conductor de Lamborghini murió al chocar contra un poste en Little River, con una acompañante gravemente herida.