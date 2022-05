Daddy Yankee se sincera sobre su rivalidad con Don Omar y aclara si le tiró en su último álbum

Después de años hablándose sobre una rivalidad entre ellos, Daddy Yankee abordó el tema de su enemistad con Don Omar en una entrevista con MoluscoTv para aclarar cuáles son sus diferencias y si realmente le tiró en su último álbum.

Daddy Yankee y Don Omar son dos leyendas de la música urbana, dos artistas que fueron pioneros en el reguetón y cuya rivalidad siempre ha sido muy comentada entre los amantes de este género.

Sobre sus diferencias con el intérprete de "Ella y yo" habló el Big Boss en la entrevista, recordando la gira de conciertos que tenían planeada y que, finalmente, tras nueve shows, se canceló.

"Todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión. Si a mí me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero", explicó el intérprete de "La Gasolina", que en su día estuvo dispuesto a continuar con el The Kingdom Tour, co-encabezado por ambas estrellas urbanas.

"Al sol de hoy no sé por qué Don Omar abandonó el proyecto", agregó Daddy Yankee, que en todas las presentaciones de la gira ganó en las votaciones a quién era mejor de los dos en tarima.

A pesar de sus intentos para que Don Omar retomara su interés en el proyecto, finalmente la gira se canceló. Aún así, el cantante solo tuvo palabras de respeto hacia el que ha sido su eterno rival durante la conversación con el conductor puertorriqueño.

"William es tremendo artista. Un tipo que tiene todas las cualidades para conquistar el mundo. Si hablamos de un buen artista que ha dado el género, él siempre va a ser uno de los clásicos", comentó sobre Don Omar.

Otro de los temas que abordó en esta parte de la charla con Yo Soy Molusco fue el de la supuesta tiradera a Don Omar en una de las canciones de su último disco, "Legendaddy".

En "El abusador del abusador", el intérprete de "Despacito" canta: "Viejo, aplica tu propio consejo que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo". Una frase que muchos interpretaron como una respuesta a la que dedicó Don Omar años atrás en otra canción: "Yo no me dejo, ya yo estoy grande pendejo, mírate en mi espejo a ver si tú ves reflejo de algún viejo".

Sobre si este verso era una tiradera para Don Omar, Daddy Yankee dejó claro que no es así. "No, es que no tiene sentido. Nosotros venimos de tirarnos directo. Siempre hemos ido directo al grano. Lo nuestro murió en 2015", aseguró.

"A mí me conviene que todo el mundo piense que [el verso] es para Don, pero yo ya estoy retirado. No necesito esta promoción. Es una guerra que se quedó en el 2015 y hoy por hoy no tengo ningún resentimiento con él. Le deseo lo mejor en su carrera. Espero que retome su carrera y todo el mundo lo celebre. De corazón. Que logre tener el éxito que está buscando", agregó, dejando claro que no tiene ningún rencor hacia su compatriota y que le desea lo mejor en su regreso a la música.

Aquí, la entrevista completa a Daddy Yankee:

