Toni Costa se despide entre lágrimas de Alaïa antes de entrar en el reality La Casa de los Famosos

Toni Costa está a punto de emprender una gran aventura en su vida al participar en el reality "La Casa de los Famosos". Pero antes de comenzar esta andadura televisiva en la cadena Telemundo, ha tenido que hacer una de las cosas más difíciles para un papá: despedirse de su hija Alaïa.

Con el corazón en mil pedazos, el bailarín y coreógrafo español se ha despedido de su princesa, un adiós muy sentido y con muchas lágrimas.

"Lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento", comenzó relatando sobre su despedida con Alaïa el ex de Adamari López, que al escribir este texto en sus redes sociales no podía contener las lágrimas.

"La voy a extrañar tanto que no se imaginan", aseguró Toni, quien antes de irse ha recibido un regalo muy especial de su hija para que se acuerde de ella el tiempo que permanezca en la casa. Un peluche en forma de corazón que simbolizan sus dos corazones juntos.

"Es mi vida, es mi alegría, es mi todo. Sin ella siento que estoy incompleto", dijo sobre la pequeña de siete años. "Te amo hija, te amo con todo mi ser. Papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez está más cerca, y como tú dices: 'tranquilo papi, los días se pasan rápido'", continuó contando.

Acompañando estas emotivas palabras, el bailarín compartió un video en el que aparecen ambos en un auto y ella le entrega este regalo tan especial, que estará junto a él todo el tiempo que esté en el concurso.

El reality arranca el próximo 10 de mayo, fecha en la que entrará junto a 16 famosos más para competir por un premio de 200 mil dólares.

"Prepárense para conocerme de verdad, para que conozcan de mi historia y de dónde vengo", comentó Toni Costa al anunciar su participación en el show.

