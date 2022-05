Mariela Castro compara con "cacerías de brujas" posible eliminación del derecho al aborto en EE.UU.

Mariela Castro Espín, hija del ex dictador Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) comparó con una “cacería de brujas” la posible eliminación del derecho al aborto en Estados Unidos.

“En estos momentos hay una coyuntura internacional bastante compleja en la que, no solamente se atraviesan intereses hegemónicos de los grandes grupos de poder, sino también se atraviesan prejuicios de los que uno piensa que no regresan. (...) Se instalan con una fuerza tremenda posiciones fundamentalistas en todos los temas, no solo en los relacionados con la sexualidad”, afirmó Castro Espín en una conferencia de prensa a propósito de la XV Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.

La representante del régimen declaró que “en estos momentos estamos otra vez viviendo un periodo medieval de la modernidad. (...) Hay países donde de nuevo hay posiciones fundamentalistas que han logrado posicionarse con respecto al tema de la interrupción voluntaria del embarazo o temas relacionados con los derechos de las personas LGTBIQ+”.

Señaló además que considera que es un enorme paso atrás la posible prohibición del aborto en EE.UU y que responde a expresiones de misoginia que toman a las mujeres como rehenes de sus propios cuerpos, de los cuales podrían perder el control total.

Castro Espín argumentó que estas posturas retrógradas y “oscurantistas” quieren echar por tierra los avances que han conseguido organizaciones y grupos de derechos humanos en diversos países y que son, precisamente las mujeres, las más vulnerables en estas circunstancias.

“El impedir que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, que puedan ejercer plenamente sus derechos, es la continuidad de esa política de misoginia histórica desde el patriarcado explotador”, añadió la directora del CENESEX en su discurso, en el que intentó oponer la realidad cubana a la de Estados Unidos y estos países a los que hace referencia y califica de “imperialistas”.

El pronunciamiento de Castro Espín llega a pocos días de que se filtrara el borrador de un posible fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que revocaría la sentencia del caso judicial "Roe contra Wade" de 1973 que sentó precedente para la protección legal del aborto en ese país.

Según Reuters la Corte Suprema confirmó la autenticidad del documento, aunque aclaró que no resulta una decisión definitiva sobre el tema, considerado uno de los más polémicos dentro de la política estadounidense durante los últimos 50 años.

Por su parte, el Tribunal anunció que se iniciaría una investigación sobre cómo se filtró el borrador pues el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, calificó el hecho como una "atroz violación" de confianza.

Por su parte el mandatario estadounidense Joe Biden dijo que protegería el derecho al aborto en su país, al que calificó como fundamental. El demócrata instó a los votantes a elegir representantes que apoyen ese principio para allanar el camino a que el Congreso apruebe una legislación que proteja el acceso al procedimiento en toda la nación.

Biden explicó que, ante la inminencia de un fallo de la Suprema y la promulgación de leyes de aborto más restrictivas respaldadas por los republicanos en varios estados, ordenó a los funcionarios de la Casa Blanca que preparen opciones para una respuesta a los posibles resultados.

Según Wikipedia, en Cuba la interrupción voluntaria del embarazo es libre desde 1961 y desde 1965 se puede realizar en las instituciones del sistema nacional de Salud Pública. En 2016, se practicaron 85, 445 abortos en Cuba a niñas y mujeres de entre 12 y 49 años, lo que representa 41,9 interrupciones por cada 100 embarazadas.

De acuerdo con la agencia Inter Press Service (IPS), la cifra parece elevada, pero constituye apenas la mitad que 12 años atrás. Paralelamente se estimó que el 77,1% de las cubanas en edad fértil, con pareja declarada, usaron anticonceptivos, lo que influye además en la baja natalidad en la Isla y el cada vez mayor envejecimiento de la población.