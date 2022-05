Chocolate cuestiona visita de El Taiger a Cuba

El repartero cubano Chocolate MC criticó la visita del reguetonero El Taiger a Cuba, "un colega con el que pensé que iba a hacer las pases".

"Están haciendo lo que les da la gana con el exilio cubano. Están jugando con el exilio. Están en Cuba, caballero, ¿qué cosa es eso?", dijo el artista al inicio de la directa en sus redes.

El Rey de los Reparteros cuestionó que El Taiger no haya tenido ningún problema con el gobierno ni la Seguridad del Estado a su entrada y durante su estancia en la isla, luego de que tras el 11 de julio hiciera algunas declaraciones en contra del régimen.

"Yo lo vi en una entrevista diciendo cosas contra Díaz-Canel, que si 'abajo el comunismo'. ¿Y esa simpatía que te tienen esa gente que te aguantan esas ofensas? Qué bien tú les caes, asere, porque por menos que eso esa gente le echan 30 años a uno", dijo Chocolate.

"Hay unos chamaquitos que tienen 16 años y tienen echados 30 años por eso que tú dijiste. ¿Cómo tú puedes ir así de esa manera?", acotó.

El Taiger ha generado revuelo con su visita a Cuba, la cual había anunciado semanas antes de viajar. El artista dijo que quería ir a visitar las tumbas de su madre y su padre, y pasar tiempo con su familia, en especial con sus pequeñas hijas.

"Voy a cumplir con mi familia, que estoy loco por ver a mis hijas hembras y a pararme delante de la tumba de mis viejos. No quiero a nadie mañana hablando de política, que si yo fui. Soy de ahí, nací y me crié ahí, y lo que soy me lo dieron ahí", había dicho el reguetonero en la directa en la que anunció su visita a Cuba.

El viaje de El Taiger ha generado opiniones divididas: mientras algunos han criticado su decisión, otros la apoyan. Sus fans en la isla han aplaudido algunos de sus gestos durante su estancia, como la visita que hizo junto a Yomil a la tumba de El Dany, y la visita a la mamá de El Micha.

Uno de los momentos más virales y comentados de su viaje a Cuba, fue el encuentro con su primo Jorge Junior, después de 12 años sin verse, en el hotel Iberostar Grand Packard, donde se hospeda el intérprete de "La Historia".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.