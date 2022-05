Jorge Junior a El Taiger: "No hagas caso a lo que diga o interprete la gente"

Jorge Junior y El Taiger Foto © Facebook / Jorge Junior

El reguetonero cubano Jorge Junior, director de la agrupación Los 4, aconsejó a su primo El Taiger no hacer "caso a lo que digan o interprete la gente", en un momento en el que el artista está siendo cuestionado por viajar a Cuba.

Jorge Junior y El Taiger se reencontraron en La Habana hace pocos días, luego de 12 años sin verse y en los últimos tiempos han logrado limar asperezas y dejar a un lado las diferencias que los llevaron a enfrentarse varias veces.

"No hagas caso a lo que digan o interprete la gente y más cuando sabemos que estamos en el ojo del huracán. Hoy no te escribe el director de Los 4, hoy te habla tu PRIMO MAYOR, sangre de tu sangre, que está orgulloso de lo que has logrado en esta vida tú solito; uno de los pocos que tiene la autoridad de regañarte cuando estás mal, por eso pásate por abajo todo lo que pueda afectarte e incomodarte", escribió Jorge Junior en sus redes sociales junto a varias fotos con El Taiger.

"Porque estás DONDE QUIERES, CON QUIEN QUIERES Y COMO QUIERES. Recuerda que la verdad es una sola y es del que gana y va adelante. Entonces ¿que más te puedo decir?", añadió.

Días antes, Jorge Junior había publicado una foto junto a su primo y le había pedido a sus seguidores que le dieran like si estaban contentos por ese reencuentro. La publicación recibió más de 22 mil likes y miles de comentarios de apoyo.

Después de más de una década de rencillas y distanciamiento, Jorge Junior y El Taiger estrenaron el año pasado el tema "Esa mujer" y recientemente se volvieron a unir en una versión urbana del popular tema "¿Y qué tú quieres que te den?", del fallecido músico cubano Adalberto Álvarez.

El intérprete de "Habla matador" también fue el "invitado lujo" en la presentación de Los 4 el pasado 5 de mayo en el famoso bar habanero 2.45, propiedad de la leyenda del deporte cubano, Javier Sotomayor.

