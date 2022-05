Maluma presume de lujoso colgante de diamantes con la forma de su perro dóberman

Maluma y su perro Buda Foto © Instagram / Maluma

Es poco habitual ver a Maluma con grandes cadenas colgando de su cuello, como sí las llevan otros colegas del género, por eso llamó tanto la atención cuando en su concierto "Medallo en el Mapa" salió al escenario con una de su perro dóberman Buda.

Durante su show, el cantante colombiano apareció con diferentes estilismos, y gran protagonismo en sus looks tuvo la cadena de diamantes con la forma en miniatura de su mascota Buda, un perro dóberman que hace unos meses fue noticia tras morderle en la cara a su dueño.

Ahora, el artista decidió hacer un cadena en su honor y es una lujosa pieza que volvió a llevar en la Fórmula 1 de Miami el pasado fin de semana. Y tras acaparar todas las miradas con la gran joya, el intérprete de "Felices los cuatro" y "Hawái" compartió el momento exacto en el que la vio por primera vez y se la entregaron.

"Estás bromeando. No me lo puedo creer", dijo cuando se la enseñaron. "A mí no me gustan mucho los diamantes, pero si nos vamos a hacer una cadena, nos hacemos una como esta", comentó más tarde.

La pieza de joyería cuenta con otro detalle dentro de la misma cadena, y es que está grabada la frase de Héctor Lavoe: "Es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere".

"Gracias tíos, esta fue la pieza que todos nosotros soñamos. Os quiero por siempre", comentó al compartir el video, en el que se muestra la cadena al detalle y se puede ver su reacción al verla después de que la sacasen de una maleta personalizada con su logo.

¿Qué te parece la exclusiva joya?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.