Aumentan reportes de fugas de gas en La Habana tras explosión en el Saratoga

Tras la mortífera explosión de este viernes en el Hotel Saratoga, que ha cobrado ya la vida de 44 personas, los reportes de fugas de gas en la Empresa de Gas Manufacturado de La Habana han aumentado casi cinco veces más de lo usual en esta semana; reportó este miércoles el diario oficialista Granma.

En redes sociales, decenas de personas han asegurado que, en la capital, en distintas zonas, se ha sentido un olor a gas inusual. Algo que se asoció con trabajos de mantenimiento en la Planta Melones, en La Habana Vieja, que conllevaron a un aumento en el nivel de odorización del gas.

“El gas es una sustancia inodora a la que se le agrega un compuesto químico (conocido como etanotiol), para permitir su detección. Los diagnósticos de hoy arrojaron que los parámetros de esa sustancia estaban por debajo de las normas establecidas”, explicó un empleado de la Empresa de Gas Manufacturado este martes al medio independiente elTOQUE.

Además, advirtió que "es posible que se fugue un poco de esa sustancia a la atmósfera y se traslade como una nube por varios puntos de la ciudad”, pero que el olor sentido “no tiene por qué ser un escape de gas”.

Daina Álvarez Álvarez, directora de la UEB de Producción de la Empresa de Gas Manufacturado de La Habana, precisó al respecto que, a raíz del aumento de los reportes de olor a gas, "el proceso fue revisado minuciosamente en cada punto, por especialistas nuestros".

"Constatamos que no se había hecho ninguna operación anormal: no se adicionó nada, no se tocó ninguna válvula, no hubo sobrepresión. Hicimos las mediciones correspondientes y todo estaba correcto", afirmó.

Álvarez Álvarez descartó que el proceso de odorización sea la causa de tal percepción ciudadana. "Es algo rutinario: la adición del etilmercaptano, para que el gas tome el olor adecuado y el cliente pueda identificarlo. Todo el tiempo la odorización ha mostrado los parámetros establecidos", señaló.

Asimismo, Nadiezhda González Durruthy, directora técnica, sostuvo que "no ha habido escape", en ninguna de las plantas, pero que si lo hubiera, no se sentiría en la ciudad. "El nivel de odorizante que se maneja no llega a crear una nube de olor", puntualizó.

Antes de la tragedia en el Hotel Saratoga, la entidad recibía a diario un promedio de 30 reportes de posibles fugas de gas domésticas o en las redes externas. Desde este lunes, sin embargo, ha recibido hasta 140 llamadas en un día día. Argelia Reytor Suñer, directora general de la Empresa, resaltó que más del 40 por ciento de las mismas no es un escape.

"Hay personas que antes del Saratoga olían gas por alguna fuga y no lo reportaban, pero ahora sí lo hacen. Las personas están más previsoras y cautelosas", dijo González Durruthy.

"Para nosotros todas las personas que han llamado lo han hecho con la mejor intención; aunque hay llamadas de pánico, que son lógicas", comentó. Si embargo, la funcionaria aseveró que siempre se acude al lugar "y se le da tranquilidad al ciudadano".

"Ante un reporte, el Centro Integral de Atención a Urgencias, que funciona 24 horas, lo recibe: se toma su nombre, su dirección, y los carros de guardia van a hacer la inspección. Ahora hemos reforzado esta guardia: de cuatro brigadas activadas, hemos pasado a 15 brigadas para revisar", informó Reytor Suñer.

Sobre el caso de la explosión en una vivienda de La Habana Vieja, en la madrugada de este miércoles, Nadiezhda González dijo que ahí ni siquiera hubo reporte. "La cocina no posee ninguna ventilación, y esa casa no tiene condiciones técnicas para tener gas. El fogón se quedó abierto por accidente y, como es tan chiquito el local, en un rato se acumuló el gas y sucedió la explosión. Lo sabemos porque los bomberos cerraron la llave del gas al llegar", contó.

Al año, en La Habana ocurren una o dos explosiones como la de esta semana, aunque el año pasado no hubo ninguna.