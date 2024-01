Muere joven cubana por explosión de gas en Pinar del Río

Una joven cubana identificada como Amanda (Amy Dgonz en Facebook) falleció a consecuencia de una explosión de gas en Pinar del Río.

El accidente ocurrió el pasado 19 de enero, por una explosión de gas licuado, dijeron allegados en redes sociales, donde recordaron el carácter alegre y asertivo de la joven.

Muy querida por sus amigos, varios jóvenes afirmaron que Amanda nunca los dejaba estar tristes y tenía una energía positiva.

Publicación en Facebook

"Por lo general no hago esto, sobre todo por no tener que responder que pasó o cómo. Hoy falleció una amiga, una hermana, parte de mi familia y no dejo de pensar en todo lo q hablamos, esas noches donde no me dejaba dormir pq quería hacer planes del futuro. La vida son esos momentos donde somos felices y tengo que agradecer por todos los momentos que pasé junto a ella, nunca me permitió estar triste. Aunque hoy no puedo dejar de llorar siempre la recordaré con una sonrisa. Te quiero dónde quiera q estés Amy Dgonz EPD", posteó la internauta "Belina Rodríguez Peguero" en Facebook.

Otros dijeron que el Cabaret Rumayor de Pinar del Río era uno de sus lugares favoritos, y postearon imágenes divertidas para honrar a la joven.

Publicación en Facebook

En diciembre del pasado año también murió un chapistero cubano identificado como Alberto luego de que explotara el botellón de oxígeno que estaba utilizando para chapistear un carro.

En junio pasado un cubano que trabajaba como mecánico de refrigeración falleció en La Habana, tras no superar las heridas derivadas de una explosión ocurrida en su vivienda mientras rellenaba sus balas de gas manufacturado.