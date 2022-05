Aly Sánchez celebra sus logros y su entrada a Univision: "He trabajado muy duro"

La actriz cubana Aly Sánchez está más que feliz con su entrada a Univision, donde copresentará el espacio de noticias "El News Café" junto a Alberto Sardiñas, y aprovechó para celebrar los éxitos que con tanto esfuerzo ha cosechado en su carrera.

La también influencer dijo estar muy agradecida y confesó que, a pesar del esfuerzo y el trabajo duro, siempre le ha costado creerse sus logros.

"Cuando desfilé en los carnavales de Sancti Spíritus no me lo creía; cuando me escogieron para ir a las pruebas del ISA en La Habana no me lo creía, cuando hice mi primer papel en la TV no me lo creía, cuando me pude ir de Cuba y empezar un show del 41 no me lo creía, cuando hice novelas en Miami y tuve un protagónico en un sketch de Sábado Gigante, definitivamente no me lo creía", escribió Aly en un post en el que compartió imágenes de algunos de esos momentos.

La actriz también reveló que "cuando todos mis personajes se volvían populares y las personas agotaban las entradas obvio que no me lo creía".



"He trabajado muuuy duro para lograrlo y casi nada me salió bien a la primera", destacó.

Aly recordó que antes de entrar al Instituto Superior de Arte (ISA) la rechazaron en la Escuela Nacional de Arte (ENA) y tuvo que esperar tres años para volver a intentarlo, y que cuando llegó a Miami sus trabajos en el medio artístico eran muy mal pagados, por lo que tuvo que trabajar en muchas otras cosas.

La intérprete del popular personaje Migdalia Rondón recordó lo difícil que fue para ella lograr que la aceptaran en los castings para participar en las telenovelas.

"Nada ha sido fácil, pero ¿saben qué? No paro de estar agradecida con los que le cerraron y abrieron puertas a esta guajira. Ustedes me pusieron hoy aquí. Ya puedo decir que formo parte de este show @elnewscafe al lado de un tremendo conductor @albertosardinas y un equipo que no ha parado de darme cariño @univision. Hoy elijo creer que las cosas son posibles incluso cuando no creo que puedan suceder", resaltó la actriz.

"El News Café" ha sido presentado por Sardiñas durante los últimos cuatro años y es el programa original de noticias y variedades del sur de Florida, que incluye en su menú conversaciones divertidas y relevantes en torno a temas de actualidad, titulares de noticias, consejos de expertos, humor y muchos consejos útiles para los espectadores, indicó Univision en el comunicado oficial.

El show se transmite de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, por el canal UniMás 69, y de 1 a 2 de la tarde en WLTV, Univisión 23; el primer programa con Aly de copresentadora se transmitirá el próximo lunes 16 de mayo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.