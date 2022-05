Kourtney Kardashian confiesa que rompió su anillo de compromiso de un millón de dólares

Kourtney Kardashian vivió uno de esos momentos de "tierra, trágame" cuando rompió sin querer el anillo de compromiso que le regaló su pareja, el batería Travis Barker. Una joya valorada en un millón de dólares que le dio en la pedida de ensueño que organizó para ella el música en octubre el año pasado.

La reacción de la empresaria de 43 años tras el susto de ver el anillo roto fue llorar histéricamente durante horas y después llamar a su prometido para contarle lo que había hecho.

Así se lo narró Kourtney a su madre Kris Jenner en el último episodio del reality de la familia, "Las Kardashian".

Su madre le preguntaba acerca de la joya después de darse cuenta que no la llevaba en la mano. "En realidad se está arreglando", dijo la hermana mayor, antes de añadir: "Probablemente sea una de las peores cosas que he hecho en toda mi vida, por cierto. Estoy sentada en el suelo doblando sudaderas y me quité el anillo y lo puse a mi lado en el suelo, pensando que estaría seguro junto a mí. Luego, tuve que ir a poner algo encima de mi armario y cuando me bajé, pisé el anillo".

"Lloré de forma histérica en mi armario durante varias horas, y luego llamé a Travis. Le dije: 'Hice algo muy, muy malo'", confesó. "Me dio un ataque de nervios porque es lo más bonito que jamás me han regalado y yo lo había roto".

Por suerte, este problema tuvo solución ya que en sus últimas apariciones públicas hemos visto a Kourtney luciendo muy orgullosa su anillo. ¡Menos mal!

