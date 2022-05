Toni Costa se sincera como nunca sobre su ruptura con Adamari López: "Pasé por depresión"

Un año atrás, Adamari López y Toni Costa comunicaban su decisión de tomar caminos separados después de una década juntos. Una decisión complicada que marcó el fin de un capítulo de sus vidas y el inicio de uno nuevo que dio paso a que, tanto la conductora como el bailarín, se encuentran en sus mejores momentos individualmente.

Pero a pesar de que el español se encuentra atravesando un gran momento en su vida personal, la realidad es que después de su separación lo paso muy mal. Algo que reconoció en una charla que mantuvo en La Casa de los Famosos 2, el reality en el que participa desde hace unos días.

"Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado, pero cuando ya no es, ya no es", reconoció Toni, hablando como nunca lo había hecho antes sobre su ruptura con Adamari. "Son 10 años de muchas cosas que se van acumulando", agregó sobre las razones que les llevaron a separarse.

La cubana Niurka Marcos le preguntó a su compañero de reality quién de los dos tomó la decisión de no vivir juntos. "Yo me fui de casa, decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía. Fue ella y yo lo acepté", respondió Toni.

Pero a pesar de que su separación fue de mutuo acuerdo, el coreógrafo recuerda esa época como una de las más grises de su vida. "Yo pasé por depresión", reveló al hablar de las especulaciones que hicieron sobre los motivos de su ruptura.

"Jamás he estado con un hombre, yo siempre he tenido novias. Pero ‘como es bailarín’ buscan la historia macabra, al culpable. Yo estuve muy mal. El momento más gris de mi vida son esos meses", agregó.

Durante la misma conversación, Toni habló de la buena relación que tienen en la actualidad Adamari y él por el bien de su hija Alaïa, su máxima prioridad. Y es que a pesar de que su noviazgo acabase, ellos continúan formando una bella familia.

En estos meses después de su separación, el bailarín volvió a recuperar la ilusión al lado de su novia Evelyn Beltrán. Por su parte, la puertorriqueña está enfocada en sí misma y en su hija. Sobre la vida amorosa de su ex, Toni dijo que no tiene una nueva pareja, pero si la tuviera él estaría feliz por ella. "Si [Adamari] tuviera novio, yo el más feliz del mundo por verla feliz. Es lo único que quiero, que ella sea feliz porque se lo merece".

