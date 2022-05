¡Puro fuego! Kim Kardashian posa en bikini para la portada de Sports Illustrated

Kim Kardashian posando para la portada de Sports Illustrated Foto © Instagram / Kim Kardashian

¡Puro fuego!, eso son las fotos en bikini de Kim Kardashian posando para la portada de la nueva edición de Sports Illustrated.

En su cuenta en Instagram la socialité compartió una efusiva publicación en la que resalta su alegría por aparecer en la portada de la famosa revista, un objetivo cumplido dentro de su lista de deseos.

“¡Dios mío, soy una chica de portada de Sports Illustrated! ¡Grabamos esto en enero y ha sido muy difícil mantener esta portada en secreto!”, dijo la modelo luego de que saliera a la luz la edición 2022 de SI Swimsuit.

La también empresaria estadounidense dijo que estar en la portada de la publicación es un gran honor y un sueño.

“Para la ubicación volvimos a uno de mis lugares favoritos en el mundo, ¡República Dominicana!”, comentó Kim, sobre la locación escogida para las instantáneas tomadas por el famoso fotógrafo Greg Swales.

Según SI Swimsuit, “el objetivo era hacer que la sesión se sintiera futurista, a juego con los looks que ha estado usando en la vida real. La estilista Danielle Levi solicitó algunos accesorios llamativos como una motocicleta negra mate y una tabla de surf plateada, con el objetivo de construir una historia en torno a los trajes de baño de esta mujer del futuro”.

Instagram / Kim Kardashian

El editor en jefe de SI Swimsuit, MJ Day, dijo que "Kim, que no es ajena al juicio del mundo, continúa viviendo con orgullo, autenticidad y sin disculpas a través del ruido".

Kardashian es una de las cuatro mujeres que aparecen en la portada del número de este año. Las otras son la cantante ganadora de un premio Grammy Ciara, la modelo y nutricionista Maye Musk y la también modelo, música y empresaria de moda Yumi Nu.

Más allá de lo que pueda decir el equipo de la revista, lo cierto es que Kim Kardashian luce “de infarto” en las fotos, no hay un solo look que no le quede bien.

Instagram / Kim Kardashian

Su estilista Chris Appleton y su amigo, maquillador y socio comercial Mario Dedivanovic se encargaron, al igual que en la reciente Gala MET, de que su imagen fuera impecable.

Al compartir con la revista sus impresiones sobre la portada, Kim confesó: “Recuerdo vívidamente a Tyra Banks en la portada y a las mujeres con curvas. Recuerdo haber pensado que eso es genial. Pero aun así no pensé que lo haría: creía que había que ser modelo profesional y de pasarela”.

“No quiero citarme a mí misma ni parecer vieja, pero ¿a mis 40 años? Es una locura. Nunca pensé ni en un millón de años que yo misma estaría fotografiada en una", añadió en medio de su alegría y sorpresa.

La socialité llega a la portada de la revista deportiva luego de haber modelado para otras como Vogue y Paper Magazine.

En marzo la modelo causó revuelo en la Semana de la Moda en París al lucir un traje hecho de cintas aislantes amarillas con el nombre de la firma de moda Balenciaga. Nada más se podía esperar, salvo que el excéntrico look se volviera viral en las redes.

Otra de sus sorpresas fue en la Gala MET de este 2022, al aparecer en la alfombra roja luciendo el icónico vestido que llevó Marilyn Monroe en 1962 cuando le cantó el feliz cumpleaños al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

La modelo tuvo que adelgazar 16 libras para poder usar el vestido.

