Vicente Fox sobre contratación de médicos cubanos en México: "Comen y se van"

Vicente Fox (d) y Brigada de Médicos cubanos (d) (Imagen de referencia) Foto © Wikipedia - Trabajadores

El expresidente mexicano, Vicente Fox, se ha querido sumar a las críticas por la contratación de 500 médicos cubanos por parte del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y lo ha hecho aludiendo a la icónica frase que dijo a Fidel Castro durante la Cumbre Extraordinaria de las Américas, en 2002, cuando le pidió que abandonara México.

“Extraño cuando en México trataban a los dictadores como se merecen”, escribió Fox en Twitter este jueves junto a un meme que recrea el encuentro suyo con Castro en 2002.

“Ahora siguen los Doctores Cubanos. ¡COMEN Y SE VAN!”, escribió en un segundo tweet el exmandatario.

Fox, quien fue presidente de México entre 2000 y 2006, le pidió a Fidel Castro durante una llamada telefónica que se marchara pronto del evento para evitar un encuentro con el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

En una entrevista el año pasado, Fox aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto por Castro para intentar desprestigiarlo. En todo caso, el incidente creó una brecha diplomática entre ambos países que perduró durante varios años.

Críticas a la contratación de médicos cubanos en México

En los últimos días federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador tras anunciar que contratará a 500 médicos cubanos para suplir un supuesto déficit de doctores en ese país.

Las organizaciones emitieron un comunicado en el que manifestaron una "profunda desaprobación y enérgica protesta" por la decisión de López Obrador, que calificaron de "falta grave en contra de los profesionales de la salud de México".

Representantes de 30 agrupaciones subrayaron que en el país azteca hay médicos avalados por las universidades, y que algunos están desempleados o subcontratados con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema.

"Debido a esto, consideramos que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la capacidad académica de nuestras universidades", señalaron.

El documento recuerda que muchos de los médicos mexicanos trabajaron en la atención de pacientes con coronavirus, arriesgando sus vidas y las de sus familias y consideran un "un agravio para el gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de los profesionistas".

López Obrador acordó con el gobierno cubano la contratación de más de 500 médicos para "garantizar el desarrollo a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social", según indicó el mandatario.

También ordenó la compra de una vacuna contra el coronavirus y la formación en la isla de especialistas de la salud.