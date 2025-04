“No es solidario ni altruista”: doctora cubana revela explotación y abusos en las misiones médicas

La doctora cubana Daycee Zamora, graduada en 2015 de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y especialista en Medicina General Integral, denunció públicamente los abusos cometidos por el régimen cubano durante su participación en el programa Mais Médicos en Brasil, al que calificó como un sistema de explotación disfrazado de cooperación.

En un video difundido en redes sociales, Zamora relató: “Mi nombre es Daycee Zamora, soy médica graduada en la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, en el año 2015, especialista en Medicina General Integral. En el año 2017 salí a trabajar a Brasil al conocido programa Mais Médicos, quiero aclarar y denunciar que tal programa no es solidario ni altruista porque realmente los médicos que salimos a trabajar en este tipo de misiones lo hacemos porque es imposible en nuestra vida en Cuba como médicos”.

Criticó abiertamente el rol del Partido Comunista en la organización y control de estas brigadas: “El Partido Comunista de Cuba lo único que hace con estas misiones es abusar de los médicos que para allí salen, abusarnos, coaccionarnos, esclavizarnos, robarnos, porque nos roban más del 80% del salario, robarnos, explotarnos, y ponerse ellos una máscara de solidaridad, de ayuda altruista, de ayuda al prójimo, que no que no existe”. Añadió que lo que vivió fue “mucho abuso, es mucha pretensión de adoctrinamiento, hay desmadre de todos los tipos, hay coacción, hay tortura psicológica, es muy horrible y es muy abusivo lo que se hace en esas misiones, desde sacarte el pasaporte hasta pagarte 20 por 100 de lo que realmente Cuba cobra por esas misiones hasta chantajearte”.

Zamora denunció que el régimen castiga con el exilio forzoso a los médicos que deciden no regresar a la isla tras finalizar la misión: “Como me hicieron a mí en mi caso, con el hecho de que si se termina la misión y tú eliges quedarte en el país donde estás trabajando pues no puedes entrar a tu isla, a tu país, en 8 años y nos obligan a un exilio forzoso”. Rechazó de forma categórica la narrativa oficial que presenta estas misiones como humanitarias: “Es mentira no hay tal altruismo, no hay tal solidaridad y lo que hay es mucha injerencia, mucha política cubana metida en cada país al que 'vende' su su altruismo y mucho abuso por parte de las autoridades del Partido Comunista Cubano”.

El video con las declaraciones de la doctora ha sido replicado en distintas plataformas. En Facebook, la página La Nueva Cuba compartió el contenido destacando que Zamora resume su experiencia “como ex-esclava en la misión médica de Brasil”.

En Twitter, el usuario @doclibreuy escribió que “toda ‘ayuda solidaria y desinteresada’ que se ofrece desde #Cuba es un robo a mano armada, abuso, explotación y esclavitud de los médicos”, añadiendo que la dictadura cubana “lucra hace décadas con los médicos”.

También en Facebook, la organización Cubanos Libres en Uruguay difundió el video señalando que Zamora es activista e integrante del grupo, y que su testimonio muestra “las violaciones del régimen cubano y el tráfico de médicos esclavos”.

La experiencia denunciada por Daycee Zamora se enmarca en un contexto de denuncias sostenidas por organizaciones internacionales, gobiernos y otros profesionales cubanos sobre el funcionamiento de las misiones médicas del régimen.

En días pasados el gobierno de Estados Unidos denunció que el régimen cubano obtiene más de 4,900 millones de dólares anuales por estas misiones, mientras somete a sus trabajadores a condiciones de explotación laboral. El Departamento de Estado y el Parlamento Europeo, por su parte, han calificado estas prácticas como formas de trabajo forzoso y esclavitud moderna.

Un reciente informe del proyecto Archivo Cuba reveló que, en países como Bahamas, el régimen retiene entre el 83,9 % y el 91,6 % del salario pagado por cada colaborador, dejando al profesional cubano con apenas entre 990 y 1,200 dólares mensuales. Los contratos incluyen restricciones como la prohibición de aceptar otros empleos o de hablar sobre el contenido del acuerdo, y exigen participación en actos políticos.

El propio ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, admitió a mediados de este mes abril que las brigadas retuvieron durante años los pasaportes de los médicos como “medida preventiva”, lo que confirmó en una emisión oficial.

En el caso de Brasil, tras la salida del régimen del programa Mais Médicos en 2018, numerosos profesionales cubanos decidieron permanecer en el país, donde han enfrentado dificultades para revalidar sus títulos y volver a ejercer como médicos. El doctor Juan Delgado, quien participó en el programa en 2013, ha intentado sin éxito validar su diploma pese a su experiencia de 30 años, y durante largos períodos se ha visto obligado a sobrevivir con empleos ocasionales como la venta de productos naturales.

También la doctora Mariela Ambruster, que trabajó entre 2013 y 2016 en el noreste de Brasil, no ha logrado la revalidación de su título tras múltiples intentos. Actualmente sobrevive cuidando ancianos y ha perdido el original de su diploma, lo cual agrava su situación legal y profesional.

