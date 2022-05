Niurka Marcos pide perdón a Toni Costa en "La Casa de los Famosos" por burlarse de Adamari López

Toni Costa y Niurka Marcos Foto © Instagram / Niurka Marcos

La vedette cubana Niurka Marcos está sacándole el jugo a su paso por el reality show "La Casa de los Famosos". Luego de una entrada triunfal el día del estreno, la artista radicada en México ha dado de qué hablar cada día.

Uno de los últimos momentos del paso de Niurka por el show que se ha hecho viral en las redes fue su conversación con el bailarín Toni Costa, expareja de Adamari López, en la que le pidió disculpas por burlarse de la presentadora boricua.

Niurka, conocida como "la mujer escándalo" por sus polémicas y su manera de expresarse sin filtros, dijo durante un intercambio con otros participantes, entre los que se encontraba el bailarín, que Adamari era "gorda y fea" y se burló de ella comparándola con una paleta Payaso, un dulce típico mexicano.

Luego, Toni llamó aparte a Niurka y con la mejor actitud le dijo que su comentario no le había gustado y que se había sentido dolido, porque Adamari es ante todo la madre de su hija.

"Me dolió y te lo tenía que decir", le dijo Toni, a lo que Niurka contestó muy receptiva: "Me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes. Y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija".

La famosa cubana no pudo ocultar incluso en esta conversación, que no tiene la mejor opinión de la actriz puertorriqueña: "Habla de cómo marcas la diferencia entre tú y Adamari. Cómo tú la defiendes y cómo ella no te defendió cuando tú lo necesitaste, pero ¿verdad que no te importa?".

Antes de la conversación que sostuvo con Toni, Niurka se había referido a la etapa en la que Adamari aumentó de peso, y dijo que "hubo una época que se puso fea, embarnecida y gorda".

Esta no es la primera vez que Niurka Marcos hace duros comentarios sobre el físico de Adamari López. En 2020, antes del radical cambio de look e imagen de la boricua, Niurka hizo una publicación en sus redes en la que pedía alejar a la presentadora de su diseñador porque "intenta destruir su carrera".

A finales de abril último, se produjo el primer encuentro entre Niurka y Adamari luego de ese mordaz comentario, uno de los más esperados de los Latin American Music Awards 2022, y ambas sorprendieron con un saludo amistoso y cálido.

