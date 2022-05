"Patria y Vida" supera los 11 millones de reproducciones en YouTube

Intérpretes del tema Patria y Vida Foto © Collage CiberCuba

La canción "Patria y Vida", símbolo de las ansias de libertad del pueblo cubano, superó los 11 millones de reproducciones en YouTube.

A más de un año y tres meses de su estreno, el tema continúa escuchándose y al momento de la redacción de esta nota había alcanzado 11,074,326 de visualizaciones en la citada plataforma.

Nada más ver la luz, "Patria y Vida" se hizo tremendamente popular en el público cubano y aún hoy sigue sumando adeptos.

La letra de la canción representa el anhelo de todo un pueblo que lleva más de 60 años avasallado por el régimen cubano, y fue así que muchos de los que se lanzaron a las calles el 11 de julio en Cuba la corearon a viva voz.

Pese a los intentos de desprestigiarla por parte del gobierno cubano, el tema interpretado por Yotuel Romero, Descemer Bueno, Gente de Zona, Maykel "Osorbo" Castillo y Eliécer Márquez "El Funky", ha sido merecedor de importantes reconocimientos; entre ellos, los Grammy Latinos a Mejor Canción del Año y a Mejor Canción Urbana, que ganaron en noviembre.

Maykel "Osorbo", cumplió el miércoles 18 de mayo un año en prisión en una cárcel de Pinar del Río, donde su salud se ha deteriorado visiblemente.

El rapero Eliécer Márquez Duany, "El Funky", recibió hace dos semanas en su casa de Miami los gramófonos de los premios que corresponden a "Osorbo".

En un video publicado desde su perfil de Facebook, El Funky compartió el momento en que llegaron las estatuillas doradas y dijo que hay que esperar la decisión de su compatriota sobre qué hacer con los reconocimientos. "Se va a poner súper contento", afirmó.

"El Funky" pudo hablar esta semana con Osorbo, quien permanece recluido en la prisión Kilo 5.

"La situación de Maykel sigue igual. No pasa nada, no hay ninguna respuesta de la abogada. Todo se mantiene igual. Maykel sigue firme, y manda saludos. [Dice] que sigue puesto, no claudica", comentó a Martí Noticias.

En enero pasado el Congreso de Estados Unidos concedió un importante reconocimiento a "Patria y Vida", al incluir la letra de la canción en el Diario de Sesiones de la institución.

A comienzos de diciembre, la revista estadounidense Rolling Stone la incluyó en su lista de las 50 mejores canciones de 2021. El tema ocupó el lugar 30 en el listado de la publicación, que la describió como "el grito de guerra que los cubanos" lanzaron durante las manifestaciones del 11J.

