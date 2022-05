Maykel Osorbo continúa firme en la prisión cuando se cumple un año de su encarcelamiento

El rapero cubano Maykel Castillo Pérez, “Osorbo”, dijo que “sigue puesto, no claudica” cuando se cumple este 18 de mayo un año de su detención.

Osorbo pudo hablar la víspera con el también músico Eliécer Márquez, “El Funky”, desde la prisión Kilo 5, en Pinar del Río, donde permanece recluido.

“La situación de Maykel sigue igual. No pasa nada, no hay ninguna respuesta de la abogada. Todo se mantiene igual. Maykel sigue firme, y manda saludos. [Dice] que sigue puesto, no claudica”, comentó El Funky sobre la conversación entre ambos, en declaraciones recogidas por Martí Noticias.

Según el músico, Osorbo dijo sentirse aliviado de los dolores ocasionados por una inflamación en sus ganglios linfáticos, situación que, unida a las condiciones en que permanece en prisión, había deteriorado visiblemente su salud, causando preocupación entre activistas y amigos.

“Esta situación de los ganglios, gracias a Dios, no le ha dado más dolor (…). Nosotros pudimos mandarle medicamentos hace una semana y pico, y los recibió ya”, explicó.

Por su parte, el instituto de derechos humanos Race and Equality recordó este miércoles que el miembro del Movimiento San Isidro cumple un año en prisión, donde “ha sido sometido a actos de tortura y se encuentra gravemente enfermo, de acuerdo con familiares y amigos”.

La organización no gubernamental que se centra en la defensa de las minorías mencionó que el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de la ONU exigió la liberación inmediata del artista, tras determinar que fue encarcelado de forma arbitraria.

Osorbo, uno de los autores del tema “Patria y Vida” por el que ganó dos premios Grammy, fue arrestado el 18 de mayo del año pasado. Se le acusa de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos, debido a la protesta del 4 de abril en el barrio San Isidro, de La Habana vieja, cuando vecinos del lugar impidieron que las autoridades lo detuvieran.

El pasado abril, luego de cumplir más de 11 meses preso y un mes después de que se hubiera abierto el juicio oral en su contra, se conoció que la Fiscalía pide 10 años de prisión para Osorbo y siete para el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, según información ofrecida por la activista Anamely Ramos.

El rapero mostró su rechazo e indignación ante la arbitrariedad de los cargos que se le imputan.

“Maykel Osorbo se ha mantenido llamando cada dos o tres días. Sabe del proceso abierto de su juicio y rechaza profundamente los cargos que le han construido para encerrarlo y separarlo de su gente. Desde la cárcel, y enfermo, Maykel no renuncia a que su voz se escuche y a tomar parte activa en este nuevo juicio-farsa abierto contra él y Luis Manuel Otero”, apuntó en ese entonces Ramos.

Organizaciones, gobiernos, políticos, figuras públicas, artistas e intelectuales han exigido su liberación y hecho notar la injusticia de su encarcelamiento.

El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, condenó las peticiones de prisión que la Fiscalía ha solicitado contra Osorbo y Otero Alcántara.

El pasado 14 abril, Brian A. Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, hizo un llamado al gobierno cubano para que “los libere y detenga este injusto enjuiciamiento. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Unos días después, más de 140 organizaciones e intelectuales suscribieron una declaración en solidaridad con Osorbo, así como con Luis Manuel Otero Alcántara y todos aquellos que permanecen injustamente detenidos y acusados por ejercer su derecho a la libre expresión en Cuba.

La declaración, lanzada por la Red de Protección de Artistas en Riesgo en América Latina y el Caribe (ARC), resaltó la trayectoria artística y de resistencia del artista urbano y denunció la campaña sostenida de acoso y persecución a que ha sido sometido desde 2016.