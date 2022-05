Baby Lores critica degradación del género urbano: Lo que se está haciendo es abominable

Baby Lores Foto © Instagram / Baby Lores

El cantante Yoandrys Lores González, conocido como Baby Lores, aseguró que en los últimos tiempos el género urbano cubano ha ido retrocediendo, sobre todo en el mensaje que envía al público que lo consume.

"La depravación creo que ha llegado a su nivel más alto, el lenguaje explícito que se está usando es ofensivo y muy agresivo, y alguien tiene que pedirles que paren", dijo en su muro de Facebook.

El reguetonero, uno de los primeros exponentes del género en Cuba, afirmó que siente hasta "vergüenza ajena", no solo por quienes se hacen llamar artistas, sino por aquellos que los promueven pensando solo en el dinero.

"Exponen lo más bajo de una subcultura emergida de los suburbios de nuestras comunidades, que no por pobres tienen que ser vulgares. Quien ama y respeta a su pueblo, a sus amigos, a sus seres queridos, no tiene derecho a denigrarlos...", señaló.

El artista expresó que se está importando a Estados Unidos la peor parte de las subculturas de los barrios cubanos.

"Lo que se está haciendo en la música urbana ya es abominable y lamentablemente permitido, la 'pornografía musical', que además de denigrarnos como género musical, también se está presentando como 'lo que todos quieren', la preferencia de un nicho de mercado en declive desde un punto de vista estético e incluso moral", recalcó.

Lores aseguró que lo que no tiene valor no perdura en el tiempo, y que para tener una carrera larga hay que escribir canciones con buenas letras y buena música.

"Hay que ser un anti-contra-músico para hacer una canción de alcantarilla. No importa cuánto lo intente, estoy seguro de que a mí no me salen este tipo de 'obras'", subrayó.

Por último, dio un consejo a los nuevos cantantes de música urbana que están surgiendo.

"¡Cuiden a su público y muéstrenles respeto para que les devuelvan amor y admiración!", expresó.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.