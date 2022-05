Las fotos más adorables del cumpleaños de Vida Isabelle, hija de Natti Natasha y Raphy Pina

La llegada de Vida Isabelle cambió la vida de sus papás Natti Natasha y Raphy Pina, que desde el primer día están disfrutando al máximo y exprimiendo el tiempo con su hija. Algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos gracias a sus redes sociales, donde la pareja comparte los detalles más tiernos y adorables de la preciosa familia que han formado juntos.

Y así mismo sucedió con el primer cumpleaños de la pequeña. Tanto la reguetonera dominicana como el productor puertorriqueño compartieron fotos y vídeos del espectacular festejo que tuvo una temática de granja para que su hija pudiese disfrutar de animales en su día.

Durante la celebración, Natti y Pina estuvieron transmitiendo vídeos para que sus fans pudiesen ver cómo se vistieron para la ocasión, los detalles de decoración, así como los animales que acompañaron a Vida en su primer cumpleaños.

Pero por si alguien se perdió sus directas de Instagram, en sus redes compartieron vídeos y fotos que tomaron en este día inolvidable para la pareja, familia y amigos.

La familia se disfrazó de granjeros para estar preparados para disfrutar de los animales. No faltaron los dulces, los entretenimientos y los bailes.

En las fotos que compartieron también hemos podido ver a Vida con la carita pintada al igual que sus padres.

Entre los invitados no faltaron Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, que no se perdieron esta cita para el recuerdo.

Desde luego, este 22 de mayo de 2022 fue un día inolvidable para la familia de Vida y todos los invitados a este divertido festejo.

Natti y Pina son padres entregados a su familia, algo que sus fans saben y ellos mismos reconocen. "En realidad es que ni recuerdo quién era antes de ti, ni me interesa recordarlo, porque ahora me siento completa, me siento plena, con solo mirarte los ojos llenos de vida que me transmiten tanto amor. Nunca había conocido un amor tan real, tan grande", expresó la intérprete de "Sin Pijama" por el primer cumpleaños de su hija Vida.

