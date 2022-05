Condenan a 41 meses de cárcel a Raphy Pina, prometido de Natti Natasha

El productor musical Raphy Pina fue sentenciado este 24 de mayo a 41 meses de cárcel y tres años de libertad supervisada por delitos relaciones con posesión de arma.

Después de varios meses, este martes el juez Francisco Besosa dictó sentencia al productor Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, que fue condenado a una pena de prisión de tres años y cinco meses, tres años de libertad supervisada y una multa de 150 mil dólares.

El representante de reguetoneros se presentó este martes en la audiencia acompañado de su pareja, sus tres hijos mayores, su tía Susana y el cantante Daddy Yankee, que llegó a los juzgados para apoyar en estos momentos tan complicados a su amigo.

Antes de acudir a los juzgados, Raphy Pina colgó un mensaje en sus redes sociales hablando sobre la muerte de su padre, que tuvo lugar un día como hoy hace 22 años.

"22 años de mi prueba más mala en la VIDA . Aunque el día 22 de este mes me mandaron una bendición, este año 22 me toca con lágrimas en los ojos, enfrentar otra prueba más a las 9 de la mañana. Que duro ha sido para quien simula tener una coraza eterna. Por eso, hoy más que nunca el apellido que me prestaste suena, no de la forma que desearías, pero se que tú conoces la verdad y el por que sigo adelante. Me toca otra más, otra MÁS. Aún sigue explicándose por que me regalaste ese único libro para que lo leyera. Gracias por sus oraciones", expresó en sus redes sociales.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.