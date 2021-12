Raphy Pina se pronuncia tras ser declarado culpable: "No soy un delincuente y no le hago daño a nadie"

Raphy Pina tras haber sido declarado culpable Foto © Instagram / Raphy Pina

Un jurado del tribunal federal de San Juan (Puerto Rico) declaró este miércoles culpable a Raphy Pina de dos cargos de posesión de armas por los que podría llegar a enfrentar hasta 10 años de cárcel por cada uno.

Tras conocerse el veredicto de culpabilidad, el prometido de Natti Natasha y padre de su hija se dirigió a la prensa a las puertas del tribunal para asegurar que no se rendirá y seguirá luchando. "De 12 rounds acabo de perder el primero. Yo soy un guerrero. Voy a seguir pa’ lante y le voy a demostrar al mundo quién es Raphy Pina".

Más tarde, el productor puertorriqueño se pronunció en un vídeo que colgó en redes sociales para hablar sobre el asunto. Al comienzo, agradeció el afecto y los mensajes de apoyo que ha estado recibiendo durante este proceso judicial.

"Toda mi vida he tenido tropiezos, pruebas, muchas situaciones que las he superado con valentía, pasión y fuerza. A mi me han quemado los estudios, me han tiroteado las oficinas, me han robado, me han pasado muchas situaciones y nunca me he deprimido. He llorado, he cometido errores y los arreglo o los trato de no volver a cometer", dijo el mánager de reguetoneros.

He cometido errores, no soy perfecto

A lo largo del vídeo, el productor asegura que ha sido investigado "como si fuera un traficante". "Me estaban grabando porque pensaban que era un gánster. Me acusaron por dos pistolas. Me defendí y perdí. La primera batalla. Voy a apelar y seguir buscando la manera de seguir defendiéndome. Para mi es una victoria porque el gobierno sabe que no soy un traficante y soy legal. Todo lo que tengo me lo he ganado", agregó Raphy Pina, que también le mandó un mensaje a Daddy Yankee y su esposa, que le han apoyado durante estos días complicados.

"No soy un delincuente y no le hago daño a nadie", se defendió el productor, que pese a la mala noticia se siente agradecido de poder pasar la Navidad con su familia y de poder estar al lado de Vida Isabelle el día que cumple siete meses.

"Mis hijos estuvieron conmigo al lado. Natalia es una guerrera más. Estoy agradecido, no tengo porqué bajar la cabeza. Claro que a la libertad uno le teme, pero hay que enfrentarla", dijo.

Sus mayores apoyos

Durante este proceso, Raphy Pina contó con el apoyo de los suyos. Además de sus hijos mayores y su pareja, la reguetonera dominicana Natti Natasha, Daddy Yankee también lo acompañó este 22 de diciembre en los tribunales.

Antes de entrar al juzgado, el artista puertorriqueño dijo que su apoyo era incondicional hacia Raphy Pina independientemente del veredicto. "Pase lo que pase cuenta con un amigo y su familia está bajo mi escudo, no hay problema", dijo el intérprete de "La Gasolina".

