Excarcelan a manifestante del 11J Andy García tras juicio de apelación en Santa Clara

El joven cubano Andy García Lorenzo, manifestante durante las históricas protestas del 11J en Santa Clara, fue excarcelado este miércoles por las autoridades cubanas a la espera del resultado del proceso de apelación de su sentencia.

“Andy García liberado momentáneamente para la casa, a esperar para seguir cumpliendo sentencia en un [régimen] abierto... Felices porque estaremos con él, pero la batalla no acaba #SonInocentes”, indicó su cuñado Jonatan López en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Jonatan López

Por su parte, tras conocer la noticia, Roxana García Lorenzo (hermana de Andy) mantuvo que su hermano no era el único inocente preso por ejercer su derecho a manifestarse en Cuba.

“Mi hermano no es el único, quedan cientos de presos políticos que necesitan de nosotros. #LibertadParaLosPresosPoliticos”, dijo Roxana en una publicación de sus redes sociales. “En unas horas estará mi hermano en la casa”, dijo aliviada la hermana de un joven cuya familia ha estado reclamando su liberación sin descanso desde el mismo momento de su detención.

Captura de pantalla Facebook / Roxana García Lorenzo

Condenado a 4 años de cárcel por los tribunales de Santa Clara (la fiscalía solicitaba 7 años de prisión), este miércoles, durante el proceso de apelación Andy García denunció que lo estaban juzgando por su manera de pensar .

Así lo replicó su hermana Roxana, uno de los rostros de familiares del 11J más visibles en Cuba, en declaraciones a CiberCuba, y agregó que, de 16 acusados, 10 comparecieron este miércoles ante el Tribunal Provincial Popular, conocido por La Audiencia, de la capital de la provincia.

Roxana había dicho una directa en Facebook que el proceso judicial se había reducido y que ya no se extendería por tres días como estaba previsto, sino que culminaría al final de la tarde de este miércoles.

Al igual que en procesos judiciales anteriores, las autoridades solo permitieron la entrada de un familiar por acusado en la sala y reforzó la presencia judicial en los alrededores del tribunal.

La joven, único miembro de la familia que pudo presenciar la apelación, explicó que el tribunal cedió la palabra a los acusados quienes dijeron “por qué no estaban de acuerdo con la sentencia y por qué estaban apelando” y replicó las palabras de su hermano ante los jueces.

“Andy ratifica que él no está de acuerdo con el sistema; no está de acuerdo con la Constitución y que este juicio es un montaje y que claramente se le está jugando por su forma de pensar y no por lo que realmente hizo”, expresó. Además, la activista reconoció que “los abogados hicieron una defensa bastante buena”.

“En el caso de mi hermano su abogado Roberto Orozco pidió su liberación inmediatamente demostrando y planteando pruebas de su manifestación, incluso poniendo las pruebas de que ningún momento el uso la violencia, de que le estaba ejerciendo su derecho”, precisó la joven.

La sesión de este miércoles comenzó pasada las 9:00 de la mañana hora local e incluyo un receso de una hora y media alrededor del mediodía durante el cual los jueces procederían con las deliberaciones.