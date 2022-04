Condenan a manifestante del 11J Andy García a 4 años de cárcel

El joven cubano Andy García Lorenzo, manifestante del 11 de julio en Santa Clara, fue sentenciado a cuatro años de cárcel, confirmó su familia.

"Acaba de llegar la sentencia de los manifestantes del 11 de julio aquí en Santa Clara y como siempre las injusticias de este régimen no paran", denunció la hermana del preso político, Roxana García.

La petición fiscal de Andy García era de siete años, por los supuestos delitos de desacato, desorden público y atentado. El juicio, que su familia describe como "una payasada, un circo, un paripé en el que no se mostraron las pruebas", se efectuó el 10 de enero.

"Aquí nosotros tendemos a conformarnos, a normalizar las cosas, a que todo sea común. Muchos dirán que cuatro años es una bobería cuando a muchas personas les han dado veintipico. A mí no me importa. Ellos no tienen por qué estar preso y ya mi hermano va a cumplir un año de prisión por gusto, por la única razón de que esto es una dictadura", dijo García.

Roxana García, quien junto a sus padres, su pareja Jonatan López Alonso y el padre de este, Pedro López, han impulsado una fuerte campaña por la liberación de Andy y de todos los presos políticos en las cárceles cubanas, aseguró que "ya saben de antemano que estaré estos años dándole la cara al régimen castrista asesino".

Andy García Lorenzo, de 23 años, fue detenido en las protestas del 11J en Santa Clara. En octubre pasado anunció una huelga de hambre junto a otros manifestantes en la cárcel La Pendiente, en protesta por los malos tratos y la violación de sus derechos.

Desde su encarcelamiento, su familia ha sido víctima de acoso, amenazas, interrogatorios, cortes de internet e intimidación por parte de la Seguridad del Estado.

"Nos han hecho de todo. Nos han hecho actos de repudio, nos han decomisado los teléfonos, nos han multado, nos han amenazado, detenciones arbitrarias, pero ni yo ni mi familia nos vamos a callar", advirtió la hermana del preso político.