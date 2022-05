Identifican a niños víctimas de tiroteo en escuela primaria en Texas

Niños víctimas de tiroteo en escuela primaria en Texas Foto © Facebook / Angel Garza y Twitter / Anayeli Ruiz KHOU y Jake Tapper

A menos de 24 horas del tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, van saliendo a la luz los nombres y rostros de los 19 niños y los dos adultos asesinados.

Todas las víctimas ya han sido identificadas. En algunos casos los familiares han tenido que proporcionar ADN a la policía, informó la CNN.

Las familias de los menores se reunieron en un centro cívico de la ciudad a esperar noticias.

Uno de los pequeños es Xavier López, de 10 años, cuya identidad fue confirmada por su madre, Felicha Martínez, quien unas horas de la tragedia le tomó una foto a su hijo en el momento en que recibió un certificado del cuadro de honor.

"Él era divertido, nunca serio, y su sonrisa. Esa sonrisa que nunca olvidaré. Siempre alegraba a cualquiera", dijo al diario The Washington Post.

A Xavier le faltaban solo unos días para completar su último año de primaria y estaba entusiasmado por entrar a la Escuela Secundaria Flores en Uvalde.

"Realmente no podía esperar para ir a la escuela secundaria", señaló su madre.

Otra de las menores asesinadas es Amerie Jo Garza, de 10 años, cuyo padre, Ángel Garza, anunció su muerte en su muro de Facebook.

"Gracias a todos por las oraciones y la ayuda para tratar de encontrar a mi bebé. La han encontrado. Mi pequeño amor ahora vuela alto con los ángeles de arriba. Por favor, no den un segundo por sentado. Abracen a su familia. Díganles: 'los amo'. Te amo, Amerie jo. Cuida a tu hermanito por mí", dijo.

Horas antes Ángel había pedido ayuda para encontrar a la pequeña, desaparecida tras el tiroteo. "No pido mucho o apenas publico aquí, pero por favor. Han pasado 7 horas y todavía no he oído nada sobre mi amor. Por favor, Facebook, ayúdame a encontrar a mi hija", escribió.

Nevaeh Bravo también fue encontrada muerta, según dio a conocer su prima, Emily Grace Ayala.

"Gracias a todos por las oraciones, nuestra Nevaeh ha sido encontrada. Ella está volando con los ángeles de arriba. Te queremos mucho Nevaeh, princesa. Por favor, todos sigan manteniendo a sus padres y a nuestra familia en sus oraciones", pidió Emily Grace en Facebook.

Por su parte, Manny Renfro reveló que su nieto, Uziyah García, de ocho años, estaba entre los fallecidos.

"El niño más dulce que he conocido. No lo digo sólo porque fuera mi nieto", recalcó.

La reportera de KHOU Anayeli Ruiz compartió en su cuenta de Twitter las fotos de los pequeños Annabell Guadalupe Rodríguez y Rojelio Torres.

"Miembros de la familia me dicen que las autoridades han confirmado que Annabell Guadalupe Rodríguez, de 10 años, fue asesinada hoy. Dicen que estaba en tercer grado y en el mismo salón de clases que su primo. Y dicen que su primo también fue asesinado hoy", comentó.

El padre de Rojelio Torres, Federico, también pidió ayuda en las redes sociales para hallar a su hijo de 10 años.

El cadáver de la pequeña Makenna Lee Elrod también fue identificado.

Las dos adultas asesinadas eran dos maestras de cuarto grado: Eva Mireles e Irma García, con muchos años de experiencia como maestras y más de una década trabajando en la escuela.

Eva Mireles, de 44 años, llevaba 17 años en el centro. Le sobreviven su esposo, agente de la policía, y una hija que es estudiante universitaria.

Por su parte Irma García, de 46 años, trabajaba desde hacía 23 años en la escuela. Deja un esposo y cuatro hijos.

Su sobrino indicó en las redes sociales que "murió como heroína" al tratar de defender a sus estudiantes.

"Se sacrificó protegiendo a los niños en su salón de clases, les ruego que mantengan a mi familia, incluida toda su familia, en sus oraciones. Ella fue amada por muchos", dijo el joven en Twitter.

El responsable de este crimen fue un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos, antiguo alumno del centro, quien fue abatido por la policía en el lugar.