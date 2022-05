Padre de víctima de Parkland reacciona a masacre en Texas: "Maldigo a los políticos que han permitido que esto suceda"

Manuel Oliver Foto © Captura de video de YouTube de CNN en Español

Manuel Oliver, padre de un estudiante fallecido en el tiroteo en la secundaria de Parkland, Florida, en 2018, envió un mensaje a los políticos estadounidenses tras la reciente masacre en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, que ha dejado hasta ahora 19 niños y dos adultos muertos.

Oliver ofreció declaraciones a CNN en las que culpa a las distintas administraciones de Estados Unidos por no tomar medidas para controlar la tenencia de armas en el país.

"Maldigo a los políticos que han permitido que esto suceda, que les hemos dicho mil veces de una y otra forma, que esto se puede prevenir, pero ellos simplemente lo obvian", afirmó.

Manuel es el padre de Joaquín Oliver, un joven de 17 años asesinado en su escuela Marjory Stoneman Douglas, el 14 de febrero de 2018. Desde entonces, él y su esposa Patricia dedican su vida a alertar sobre la necesidad de poner límites a la venta de armas de fuego.

"El presidente Biden sabe exactamente lo que yo quiero que diga, porque se lo dije en su oficina hace un mes. Estuve hablando con él, y le dije que esto seguiría sucediendo si no hacemos algo, si no ponemos prioridad a este tema de inmediato. Pero ese 'de inmediato' mío fue hace un mes, el 'de inmediato' de la Casa Blanca surge hoy", cuestionó.

Oliver recordó que desde la masacre de Parkland en 2018, en Estados Unidos más de 220 mil personas han muerto por disparos, y si ahora la sociedad está conmocionada es porque las víctimas son niños.

"Esto solo sucede aquí. Aquí hay una guerra alimentada por el propio Estado americano. Nosotros estamos tratando de defender a personas que están en guerra, cuando tenemos nuestra propia guerra interna, en la que mueren más de 100 personas al día. Mi hijo fue uno de esos muertos de esta guerra", subrayó.

El indignado padre envió un mensaje a Joe Biden en su cuenta de Twitter, en el que lo responsabiliza por la crisis actual.

"POTUS, esta noche has dicho que es 'hora de convertir este dolor en acción'. Te he escuchado. Y es por eso que continuaré haciendo que usted sea responsable de todas las promesas que me hizo hasta que realmente lidere y luche por la prevención de la violencia armada", escribió.

También acusó a los políticos, tanto demócratas como republicanos, de no hacer nada para solucionar este problema y de tenerle "miedo" al INR y a la industria que produce y comercializa las armas.

"POTUS, Senado, cámara del congreso, casa blanca, presidente, vicepresidente, gobernadores, cabilderos, corporaciones y civiles que siguen ignorando nuestras voces, FU@K YOU mil veces. ¡Sí! ¡FU@K USTEDES! ¡Acaban de matar a 14 niños!", señaló en su Twitter.