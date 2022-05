Con solo un año y medio, hija de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca encuentra su "pasión"

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca con su hija Blu Jerusalema Foto © Instagram / Gianluca Vacchi

Después de una temporada viviendo en Miami, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca regresaron a Bolonia (Italia), donde la pareja está pasando unos días de lo más especiales por el estreno del documental del empresario en Amazon Prime, "Mucho Más".

Tan solo unos días atrás les veíamos en el preestreno del film, una cita señalada en la que estuvieron acompañados por su hija Blu Jerusalema, que con tan solo un año y medio parece haber encontrado su pasión: ¡las motos!

Aprovechando el inmenso jardín que tienen en la mansión de Bolonia, los orgullosos papás decidieron darle a su hija su primera lección de conducción de una mini-moto, con la sorpresa de que a la pequeña le encantó y se le dio fenomenal eso de manejar el vehículo.

"Encontró su pasión, no pensaba que iba a encenderla y lo agarró de una. Toca comprarle toda la protección ahora", escribió la modelo venezolana sobre el vídeo, en el que puede verse a su hija riéndose mientras maneja la moto de su tamaño junto a su papá, que está a su lado para evitar cualquier posible caída.

Salta a la vista que a Blu Jerusalema le encanta llevar su moto, solo hay que escuchar sus risas para darse cuenta. ¡Prepárate Rosalía, porque hay una nueva 'Motomami' en la carretera!

La pareja está viviendo una etapa muy especial no solo en lo profesional sino también en lo personal. Juntos han formado la familia que tanto soñaban junto a su hija Blu Jerusalema, que en octubre cumplirá dos años.

"No tengo palabras para explicar lo que me haces sentir. La canción dice: “la vida es sangre sudor y fuego”. Sudaré por ti, me arrojaré al fuego por ti y daré toda mi sangre por ti. Te amo mi princesa . Eres simplemente nuestra razón", comentó el DJ junto a un vídeo que colgó recientemente en el que le vemos bailando junto a su princesa.

