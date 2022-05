"Te veo pronto Pa": Raphy Pina se despidió de su hija Vida Isabelle antes de entregarse

Raphy Pina con su hija Vida Isabelle Foto © Instagram / Vida Isabelle

Están siendo momentos difíciles para Raphy Pina y toda su familia. Al productor musical le sentenciaron a 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas. Una pena que comenzó a cumplir este 24 de mayo, fecha en la que se entregó ante las autoridades en Puerto Rico.

La vista para la sentencia tuvo lugar el mismo martes a primera hora de la mañana, donde el empresario acudió en compañía de su pareja, la cantante Natti Natasha, sus hijos mayores, otros familiares y también su amigo Daddy Yankee.

Tras el veredicto, el productor tuvo oportunidad de ir a su hogar antes de entregarse a las 3 de la tarde para despedirse de su pareja Natti Natasha, sus hijos y también de la pequeña Vida Isabelle, que cumplió un año el pasado domingo.

En el perfil de Instagram de la bebé, colgaron una foto de él despidiéndose de ella. "Te veo pronto Pa", es el pie de imagen que escribieron. "Te amo. Pa siempre", respondía Raphy Pina.

Antes de entregarse voluntariamente, el productor fue retransmitiendo la dura jornada que vivió en el día de ayer. "Voy camino a entregarme. Me despedí de mis seres queridos. No confíen en nadie que a la gente le molesta la felicidad ajena. La justicia quiere hacerme in delincuente a co***. ¡Les demostraré una vez más que tan equivocados estaban!".

Al productor lo sentenciaron a 3 años y 5 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y el pago de una multa de 150 mil dólares.

El empresario acudió a entregarse voluntariamente arropado por su prometida y sus hijos mayores (Mía, Rafael y Antonio). En sus últimas declaraciones a la prensa antes de entrar en prisión, Raphy Pina aseguró que continuará luchando y que apelará el veredicto.

